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اليوم.. الكنائس تشارك بثالث أيام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

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اليوم.. الكنائس تشارك بثالث أيام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة اليوم.. الكنائس تشارك بثالث أيام أسبوع الصلاة من أجل الوحدة

تقيم الكنائس، اليوم الاثنين، بمشاركة مجلس كنائس الشرق الأوسط ومجلس كنائس ، اليوم الثالث، فى أسبوع الصلاة من أجل الوحدة بكنيسة السيدة العذراء البازليك الكاثوليكى بمصر الجديدة، للصلاة من أجل وحدة الكنيسة وسلامها وسلام العالم، وتقام صلاة اليوم تحت رعاية المطران عادل زكى، مطران اللاتين الكاثوليك بمصر، بشعار عنوان "معا نشكر الله على النعمة التى وهبنا إياها".

ومن المقرر أن يشارك فى الصلاة، البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكذلك الأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة للأقباط الأرثوذكس، وممثلين من الكنائس المختلفة.

كما تقام الصلاة يوم الثلاثاء بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية، تحت شعار "معا نشهد بأمانة الله"، ويوم الأربعاء، تكون بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، حيث يترأس البابا تواضروس الثانى، الصلاة، خلال عظته، والتى ستكون تحت شعار"معا نحن مدعوون للمشاركة"، ويوم الخميس بكنيسة رؤساء الملائكة للروم الأرثوذكس، تحت شعار "معا نسعى للشركة فى الرأى، وتختتم الكنائس الأسبوع، بيوم الجمعة بالكنيسة الإنجيلية بالجيزة تحت شعار "معا نعلن الإنجيل".

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مصر 365

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