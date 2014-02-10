حنة سودانية من صنع يديك

من منا لا تحب مظهر نقش الحناء الرقيق الرائع؟ ففتيات الخليج والسيدات وحتى كبيرات السن يتميزن بعشقهن للحناء، وخصوصاً الحناء السودانية التي تتميز بلونها الأسود أو البني الداكن.

فإذا كنت تستعدين لحفلة أو كنت تريدين القيام بإحدى التجارب الممتعة مع صديقاتك في عطلة نهاية الأسبوع، فـ"سيِّدتي نت" يقدم لك الخطوات المنزلية لتجربة نقش الحناء الفريدة في هذا المقال، مع تجربة أخرى لطريقة صنع حناء الشعر المنزلية في مقال لاحق.

إليك الخطوات في ما يلي:

المكونات:

1. حناء خاصة بالرسم على الجسم، ويجب أن تتميز بالنعومة والنقاوة.

2. احصلي من عند العطار على هذه الزيوت:

زيت القرنفل، زيت الحبهان، زيت الشاي، زيت يسمى بزيت الأوكيليبتوس Eucalyptus.

3. عصير ليمون.

4. قشر رمان.

5. شاي أسود خشن.

6. محلول الليمون لتثبيت اللون "عبئي عصير ثلاث ليمونات مع ملعقة من سكر في بخاخة صغيرة".

7. زيت زيتون، وقطعة من القطن لإزالة الحناء.

الطريقة:

1. اغلي الشاي والرمان على نار هادئة بمقدار أربعة أكواب من الماء مع ثلاث ملاعق من قشر الرمان، و6 ملاعق من الشاي الأسود.

2. اتركي المزيج ليغلي لمدة نصف ساعة، ثم صفيه وهو ساخن، ستلاحظين أن الماء سيقل عن الأربعة أكواب بعد الغليان.

3. قومي بمزج كل كوب من الماء "وهو ساخن" مع كوب من الحناء.

4. أضيفي مقدار عصير ليمونتين لزيت الأوكيليبتوس Eucalyptus، وملعقة واحدة من الزيوت "زيت القرنفل، زيت الحبهان، زيت الشاي".

5. اعجني المكونات جميعها سوياً حتى يتكون لديك قوام متوسط غير سميك أو خفيف.

6. اتركي العجين في وعاء بغطاء محكم إلى اليوم التالي.

7. عبئي الحناء في أكياس بلاستيكية سميكة لتكون جاهزة للاستخدام.

8. يمكن حفظ الحناء في الثلاجة لحين استخدامها.

9. وعند استخدام الحناء يفضل تركها على الجلد لمدة ساعتين على الأقل.

نصائح:

• عند رسم الحناء اغسلي المنطقة التي ستقومين بنقش الحناء عليها، وإذا كنت عروساً وستقومين بنقش الحناء على مناطق متعددة من الجسم يفضل أن تقومي بأخذ حمام سريع قبل استخدام الحناء.

• قومي بتجهيز محلول الليمون، ورشيه بعد رسم الحناء بنصف ساعة، وكرري عملية الرش كل نصف ساعة.

• تجنبي استخدام الماء نهائياً على جسمك، فاستخدام الماء على الجسم يجب أن يكون بعد نقش الحناء بثمان ساعات على الأقل.

• قومي باستخدام قطعة من القماش الناعم أو القطن المبلل بزيت الزيتون لإزالة الحناء وبقايا محلول السكر والليمون.

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