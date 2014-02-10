L'acquarossa Red Essentials من Fendi

إحتفالاً باللون الأحمر، وبالأنوثة المفعمة، يظهر أريج لاكواروسا بصورة أكثر تأججاً ضمن علبة مجوهرات " كوليكتور" حمراء وذهبية، بكمية محدودة تجمع بصورة إستثنائية بين عطر ومكياج فندي.

تحمل دار فندي في جوهرها، منذ تأسيسها، رغبة أزلية للإبتكار من خلال صناعة الحقائب الجلدية ، والألبسة والفرو وأيضا العطور .

تبتكر اليوم ، هذا التمازج المميز بين العطور والمكياج، بطرح مستحضرين مكياج لمواكبة عطر لاكواروسا : غلوس معطر للشفاه وطلاء أظافر .

عطر خشبي فاخر يمزج بين النوتات الإيطالية والنوتات الزهرية والنوتات المتبلة الحادة ، وجميعها تتمحور حول زهرة نادرة هي "اللانتانا " الفخمة.

يضفي الغلوس الناعم الخفيف بريقا أحمرا رائعا. تبدو معه الشفاه ملسة، منتفخة وبارزة . أما طلاء الأظافر فهو يحمل اللون الأحمر المثالي المتأجج والأنيق : غاية في الرقي وإيطالي في روعته .