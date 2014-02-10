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إطلالات النجمات بأجمل فساتين السهرة من Oscar de la Renta

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إطلالات النجمات بأجمل فساتين السهرة من Oscar de la Renta إطلالات النجمات بأجمل فساتين السهرة من Oscar de la Renta

يعتبر المصمم Oscar de la Renta واحد من أشهر المصمميم في العالم . حيث تتميز تصاميمه بالنعومة والرقي ليصبح إسمه من أكثر الأسماء تكراراً على السجادة الحمراء وفي محافل الموضة العالمية .
اختارت الممثلة المرحة Zooey Deschanel واحداً من تصاميمه البراقة في حفل Golden Globes وقد عبرت عن إعجابها بذلك التصميم وقالت بأنه يشعرها بأنها أميرة على السجادة الحمراء ، ولربما هذا هو سر إعجاب معضم السيدات بتصاميمه بحيث يظهرن فعلاً بمظهر متألق كالأميرات .
في الحفلات البسيطة تفضل النجمات اختيار الفساتين القصيرة و يجدن في تصاميم Oscar de la Renta ما يناسب ذوقهن مثل الممثلة Jessica Chastain و Camilla Belle التي اختارت فستان مطرز بطريقة فنية جميلة . وقد لاحظنا عشق المصمم للفساتين القصيرة من الأمام بحيث ظهرت بها العديد من النجمات وكانت أجملهن Kerry Washington بفستان أنيق باللونين التركوازي والأبيض . و Aubrey Plaza بفستان بنفسجي رائع.
لا يمكن أن ننسى إطلالة الممثلة الأنيقة Amy Adams بفستان ملكي رائع في حفل الأوسكار للعام الماضي إذ تصدر اسمها قائمة أجمل الإطلالات في الحفل . ولا اللوك الناعم الي ظهرت به النجمة Jessica Alba في حفل Golden Globes 2013 بفستان رائع تميزه قصة السمكة الأنيقة ولونه المشرق .
يقدم المصمم Oscar de la Renta مجموعته لخريق وشتاء 2014 في أسبوع الموضة في نيويورك غداً فترقبي معنا عرضة المنتظر لهذا الموسم.

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