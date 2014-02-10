إطلالات النجمات بأجمل فساتين السهرة من Oscar de la Renta

يعتبر المصمم Oscar de la Renta واحد من أشهر المصمميم في العالم . حيث تتميز تصاميمه بالنعومة والرقي ليصبح إسمه من أكثر الأسماء تكراراً على السجادة الحمراء وفي محافل الموضة العالمية .

اختارت الممثلة المرحة Zooey Deschanel واحداً من تصاميمه البراقة في حفل Golden Globes وقد عبرت عن إعجابها بذلك التصميم وقالت بأنه يشعرها بأنها أميرة على السجادة الحمراء ، ولربما هذا هو سر إعجاب معضم السيدات بتصاميمه بحيث يظهرن فعلاً بمظهر متألق كالأميرات .

في الحفلات البسيطة تفضل النجمات اختيار الفساتين القصيرة و يجدن في تصاميم Oscar de la Renta ما يناسب ذوقهن مثل الممثلة Jessica Chastain و Camilla Belle التي اختارت فستان مطرز بطريقة فنية جميلة . وقد لاحظنا عشق المصمم للفساتين القصيرة من الأمام بحيث ظهرت بها العديد من النجمات وكانت أجملهن Kerry Washington بفستان أنيق باللونين التركوازي والأبيض . و Aubrey Plaza بفستان بنفسجي رائع.

لا يمكن أن ننسى إطلالة الممثلة الأنيقة Amy Adams بفستان ملكي رائع في حفل الأوسكار للعام الماضي إذ تصدر اسمها قائمة أجمل الإطلالات في الحفل . ولا اللوك الناعم الي ظهرت به النجمة Jessica Alba في حفل Golden Globes 2013 بفستان رائع تميزه قصة السمكة الأنيقة ولونه المشرق .

يقدم المصمم Oscar de la Renta مجموعته لخريق وشتاء 2014 في أسبوع الموضة في نيويورك غداً فترقبي معنا عرضة المنتظر لهذا الموسم.

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