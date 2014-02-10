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انطلاقة الأسبوع السعودي للتصميم

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انطلاقة الأسبوع السعودي للتصميم انطلاقة الأسبوع السعودي للتصميم

انطلق ليلة البارحة “الأسبوع السعودي للتصميم” بالرياض حيث ستقام فعاليات من معارض و ورش عمل للفنون والتصميم في عدة أماكن مختلفة من المدينة. وفي ليلة الإفتتاح أقيم منتدى فني شاركت فيه الأميرة ريم بنت بندر آل سعود بأن ألقت كلمة دعت فيها الشركات والمستثمرين لدعم المصممات والمصممين في مجالات الفن المختلفة ومجال الموضة تحديداً حيث ذكرت بأن تصميم الأزياء في لم يعد مجرد هواية .
تبعتها كلمة ألقاها السيد Philip Hoffman مؤسس The Fine Art Fund Groub عن الأعمال الفنية . ثم أخذنا السيد Cyril Zammit في جولة مصورة إلى أيام التصميم في دبي ودعا إلى إقامة المزيد من المعارض الفنية في الخليج العربي . ثم اختتمت الدكتورة مها سنان المنتدى بكلمة عن الفن في السعودية .
تستمر فعاليات هذا الأسبوع إلى 15 من شهر فبراير حيث يستضيف السيد Cameron Silver مؤسس بوتيك Decades المشهور عالمياً بعرض القطع الفنتج Vintage (القديمة). يقيم السيد Cameron متجراً مؤقتاً لقطع وحقائب الفنتج من Chanel في محلات Harvey Nichols. كما يعرض فيلم “Versailles 73: American runway revolution” الوثائقي اليوم ضمن فعاليات هذا الأسبوع .
تقام العديد من المعارض الفنية في أنحاء مدينة الرياض خلال هذا الأسبوع ، لمعرفة المزيد عنها الرجاء زيارة موقع الأسبوع السعودي للتصميم . http://www.saudidesignweek.com

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سيدتي

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