استيلاد انواع جديدة من غزلان السيبك في حديقة العين

نجحت حديقة الحيوانات في مدينة العين باستيلاد 12 مولودا جديدا من فصيلة غزلان السبيك المهددة بالانقراض ، حيث نتجت الولادة بعد نجاح عملية استقطاب ذكرين من غزلان "السبيك" من مركز وادي الصفا للحياة البرية في دبي للتعايش مع إناث "السبيك" في حديقة الحيوانات بالعين. وذك كجزء من رؤية الحديقة واستراتيجيتها للحفاظ على الحياة البرية. حيث يعتبر غزال "السبيك" من فصيلة الغزلان المهددة بالانقراض وذلك وفقا للقائمة الحمراء للاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة .

وأشارت منى الظاهري المدير التنفيذي لشؤون حماية البيئة والتعليم ، إلى ان أن مجموعة غزلان "السبيك" المتواجدة في الحديقة ،لم تكن تتمتع بأي مساهمة جينية جديدة وعليه قررت حديقة الحيوانات ، استقطاب ذكرين من مركز وادي الصفا للحياة البرية في دبي. وبعد التنسيق الدقيق بين الجهتين، إحتضنت الحديقة كلا الذكرين ووضعتهما تحت المراقبة الصحية لمدة تقارب الشهر، ثم تمت عملية تقديمهما الى مجموعتين منفصلتين من الإناث، بغية الحد من عملية التزاوج الداخلي وتحسين التنوع الوراثي والجيني في حديقة الحيوانات بالعين.

وحرصت الحديقة على تقسيم الإناث إلى مجموعتين، ومن ثم تقديم كل ذكر من الغزالين إلى مجموعة مختلفة من الإناث ،وبعد مرور حوالي عام، ازداد عدد غزلان "السبيك" في حديقة الحيوانات بالعين إلى 30 غزالا من أصل 18 غزالا، لتنتهي عملية التنويع الجيني بنجاح وتتكلل بإنجاب 12 مولود جديد.

واضافت ان حديقة الحيوانات بالعين تحرص بشكل مستمر على الحفاظ على الحياة البرية وتتعاون مع العديد من المنظمات التي تتمتع بالالتزام ذاته من أجل تحقيق هذا الهدف المشترك. ويعد نجاح عملية تكاثر غزلان "السبيك" مؤشر واضح على جهود الحديقة في دعم رؤية المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في أن تصبح دولة الإمارات العربية المتحدة رائدة في مجال استدامة البيئة وحماية الحياة البرية والصحراوية.

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