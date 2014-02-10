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اختاري هديتك ليوم الحب

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اختاري هديتك ليوم الحب اختاري هديتك ليوم الحب

الإثنين 10-02-2014 15:30

بيروت- رولا زعزع عيّاد

لم تغب هذه المناسبة عن أذهان الدور العالمية. فخصّصت كل واحدة مجموعة من التصاميم للاحتفال بهذا اليوم الذي نعبّر فيه عن مشاعر الود التي تجمعنا بالآخر. وبالتأكيد ليس هنا أغنى من المجوهرات هديّة نقدّمها لمن نحب. فهي بالإضافة الى قيمتها المعنويّة، تحمل قيمة مادية عالية، بفضل المعادن الثمينة التي تتكوّن منها والأحجار الغنية التي تزيّنها. وكذلك الأمر بالنسبة الى الساعات التي تعتبر من الهدايا القيّمة التي يفرح كل شخص بالحصول عليها.
لا تترددي في اختيار هديتك من هذه المجموعة التي خصصتها الدور العالمية لمناسبة عيد الحب.

 

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