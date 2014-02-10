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وزير النقل يشهد تشغيل 12 قطارا جديدا بمحطة مصر

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وزير النقل يشهد تشغيل 12 قطارا جديدا بمحطة مصر وزير النقل يشهد تشغيل 12 قطارا جديدا بمحطة مصر

الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل

 

شهد الدكتور إبراهيم الدميري وزير النقل اليوم الاثنين تشغيل 12 قطارا جديدا أثناء زيارته لمحطة برمسيس، وذلك ضمن خطة زيادة حركة القطارات بشكل تدريجي.

وطلب الوزير – خلال جولته بمحطة مصر – من المهندس سمير نوار رئيس السكة الحديد، ضرورة الاهتمام بعنصري السلامة والأمان، أثناء تشغيل القطارات وتوفير كافة وسائل الأمان.

واستقل الوزير خلال جولته أحد القطارات التي تم تطويرها مؤخرا من مشروع إعادة تأهيل 116 عربة مكيفة، كما تفقد متحف السكة الحديد الذي تم الانتهاء من تطويره، والمركز التجاري بالمحطة.

وقد زار الوزير اليوم أيضا مستشفى السكك الحديدية بشارع الجلاء حيث منح القائمين عليها مهلة 10 أيام لإنهاء أعمال التطوير وفتح جميع غرف المستشفى وعياداته لاستقبال المرضى.

أ ش أ

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