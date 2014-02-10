أولى فاعليات مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية غدًا

تبدأ غدًا،أولى الفعاليات العلمية لمركز دراسات الحضارة الإسلامية، التابع لمكتبة الإسكندرية،وذلك بتنظيم سلسلة محاضرات شهرية عن أشهر الرحالة المهتمين بالحضارة الإسلامية.

وتدور المحاضرة حول الرحالة الإيطالي لويس فارتيما، ويلقيها الدكتور محمود سعيد عمران، أستاذ تاريخ وحضارة أوروبا في العصور الوسطى بكلية الآداب بجامعة الإسكندرية، وعضو اتحاد المؤرخين العرب، وعضو الجمعية الدولية لدراسات الحروب الصليبية والشرق اللاتيني.

يذكر أن لويس فارتيما بدأ رحلته من البندقية “فينسيا حاليا” سنة 1503 إلى القاهرة، ثم بيروت، فطرابلس، فحلب، فدمشق الذي تعلم فيها العربية، ثم المدينة المنورة فمكة المكرمة فجدة ثم جيزان.

وقد دون فارتيما مشاهداته حول الشرق بصورة مميزة خاصة مراسم الحج عند المسلمين حيث شارك في تلك المراسم وقدم وصف رائع لها، وستتناول المحاضرة تلك المشاهدات والجدال حول تاريخ الرحلة مقدما وجهة نظر جديدة.

ويعد مركز دراسات الحضارة الإسلامية من المراكز العلمية الحديثة المؤسسة في مكتبة الإسكندرية، ويهدف إلى أن يكون مركزًا للتميز في التعريف بالحضارة الإسلامية، ومكانًا للتفاعل بين الشعوب والحضارات، بالإضافة إلى سعيه لعقد شراكات مع المؤسسات العالمية ذات الخبرة في مجالات العمل الثقافي والمعرفي الخاص بالحضارة الإسلامية.

ويتبني مركز دراسات الحضارة الإسلامية نشاط العلماء والمفكرين المهتمين بالحضارة الإسلامية، وتقديم الدعم المعرفي لإستكشاف الحضارة الإسلامية، من خلال إبداعاتهم العلمية ودراستهم ذات الصلة، والتواصل بين ماضي الحضارة الإسلامية ومستقبلها، ومحاولة إستعادة الهوية المميزة لتلك الحضارة .