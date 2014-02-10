مكتبة الإسكندرية تبحث الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية

تنظم مكتبة الإسكندرية، ندوة تعريفية عن قسم الدعم العلمي والمشروعات بالمكتبة، يوم الأحد المقبل، وذلك بمدرج أحمد زويل بمبنى الإعدادي “الشاطبي”بكلية العلوم جامعة الإسكندرية.

تعقد الندوة بالتنسيق بين أسرة نبض بكلية العلوم، وإدارة المشروعات الخاصة بمكتبة الإسكندرية، وبحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، بالإضافة إلى طلبة الدراسات العليا للكليات العملية بالجامعات المصرية، ومراكز البحوث الواقعة بنطاق محافظة الإسكندرية.

تناقش الندوة أنشطة القسم الموجهة لخدمة الباحثين المصريين للإرتقاء بالبحث العلمي، والتصنيف الدولي للجامعات المصرية، كما تتناول دور القسم في دعم الباحثين الجدد في إختيار موضوعات أبحاثهم العلمية والعمل على عرض أحدث ما توصل إليه العلم في المجالات الحديثة .

وتستعرض الندوة دور مكتبة الإسكندرية في الإعداد لمسابقة مصرية لدعم خمسة أبحاث شهريا للنشر في دوريات عالمية، بهدف الإرتقاء بالتصنيف الدولي للجامعات المصرية.