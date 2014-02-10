القبض على مسجل خطر وصاحب كشك يبيع المخدرات في حملات أمنية بشرم الشيخ وطور سيناء

تمكنت الحملات الأمنية المستمرة بجنوب سيناء من إلقاء القبض على مسجل خطر هارب من سجن وادى النطرون ومتهم آخر يبيع المخدرات بكشك سجائر بطور سيناء.

أثناء حملة أمنية بشرم الشيخ مشكلة من أحمد عبد العزيز مأمور قسم شرم الشيخ والرائد محمد عبد الرحمن والنقيب عاصم حسين، ألقت قوات الأمن القبض على هاني حافظ حافظ مسجل خطر وهارب من سجن وادى النطرون عقب ثورة 25 يناير ومحكوم عليه بثلاث سنوات.

وفى سياق متصل أثناء قيام حملة أمنية بطور سيناء وردت معلومات للواء حاتم أمين مساعد مدير أمن جنوب سيناء تفيد قيام صاحب كشك بموقف الميكروباص بيع المخدرات والهيروين فقامت قوة الشرطة بتفتيشه والعثور على 10 عبوات هيروين فتم القبض عليه إزالة الكشك.