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نظر دعوى المصريين الأحرار لإيقاف انتخابات التجديد النصفى لنقابة المعلمين

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نظر دعوى المصريين الأحرار لإيقاف انتخابات التجديد النصفى لنقابة المعلمين نظر دعوى المصريين الأحرار لإيقاف انتخابات التجديد النصفى لنقابة المعلمين

 

تنظر محكمة القاهرة للأمور المستعجلة غداً الثلاثاء دعوى لإيقاف إنتخابات التجديد النصفى لنقابة المعلمين وحل مجلس النقابة الإخوانى .
> كانت رابطة المعلمين الأحرار المنبثقة من أمانة النقابات المهنية بحزب المصريين الأحرار قد قدمت الدعوى لإيقاف انتخابات التجديد النصفى المقرر إجراءها الخميس 13 فبراير والمطالبة بحل المجلس الحالى الذى ينتمى قادته واعضاءه لتنظيم جماعة الاخوان .

وتطالب الدعوى بتكليف وزير التربية والتعليم بتشكيل لجنة لتسيير الأعمال لحين عقد جمعية عمومية تحدد موعد إجراء انتخابات عامة لمجلس النقابة.

من جانبها قالت منى جاب الله رئيس لجنة النقابات المهنية أن الدعوى التى تقدم بها رومانى ممدوح سعد المحامى وعضو اللجنة أن المصريين الأحرار وكافة القوى المدنية والوطنية تضع ضمن أولوياتها تخليص جميع النقابات المهنية من المد الإخوانى وتحريرها من أعضاء التنظيم الإرهابى لتعود النقابات تلعب دوراً خدمياً لصالح اعضائها وليس لعب دوراً سياسياً لصالح أيدلوجية أو فصيل.

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