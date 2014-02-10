أخبار عاجلة

بالصور.. شاهد كيف ظهرت المصرية التي تزن نصف طن بعد عملياتها في الهند -
بالصور || نشطاء يعقدون مقارنة بين صورة نادرة للملك «فاروق» جالساً على كرسيه وملوك العالم يقفون من حوله..وصورة «ترامب» و«السيسي»..ويكشفون السبب الحقيقي لقيام ترامب بذلك -
السفيرة عزيزة - لو كنت في " interview " و اتسألت السؤال ده هتجاوب عليه إزاي ؟ -
صدمة.. مريم سعيد تنفصل عن خطيبها قبل أيام من زفافهما -
«مالي مركزه» و«بينهم كيميا».. هكذا علق نجوم المجتمع على لقاء السيسي وترامب -
مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك -
مرتضى يصطحب إيناسيو في جولة داخل الزمالك -
الأخبار - أبو الغيط : توصلنا لإتفاق مع الإتحاد الأوروبي لعقد قمة عربية أوروبية في القاهرة -
الأخبار - مقتل نحو 100 شخص وإصابة العشرات في هجوم جوي بغازات سامة على إدلب السورية -
انفراد || أحد سكان شقة الجن بطنطا يروى تفاصيل مثيرة حول ما حدث معه وما تعرض له أحد الشيوخ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

ضبط طالب طب يخفي أجهزة آي فون بـ “ربع مليون” جنيه بالمطار

Google+ Print
ضبط طالب طب يخفي أجهزة آي فون بـ “ربع مليون” جنيه بالمطار ضبط طالب طب يخفي أجهزة آي فون بـ “ربع مليون” جنيه بالمطار

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين طالبا بكلية الطب حاول تهريب 46 جهاز آى فون قيمتها ربع مليون جنيه ، داخل أحذية وقاع سحرى بحقائبه لدى عودته من بريطانيا وتم تحرير محضر له .

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن إشتبه محمود عبد الرحمن مدير الجمرك فى حقائب الراكب ” س . م ” طالب بكلية الطب ، وعند قيام عبد المنعم المصرى نائب مدير الجمرك بفتح حقائب الراكب تبين وجود 46 جهاز آى فون غالية الثمن وتصل قيمتها حوالى ربع مليون جنيه ، أمر أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر للطالب وإحتجاز الأجهزة حيث وافق على التصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة على المضبوطات مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا