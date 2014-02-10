ضبط طالب طب يخفي أجهزة آي فون بـ “ربع مليون” جنيه بالمطار

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين طالبا بكلية الطب حاول تهريب 46 جهاز آى فون قيمتها ربع مليون جنيه ، داخل أحذية وقاع سحرى بحقائبه لدى عودته من بريطانيا وتم تحرير محضر له .

أثناء إنهاء إجراءات جمارك ركاب الطائرة البريطانية القادمة من لندن إشتبه محمود عبد الرحمن مدير الجمرك فى حقائب الراكب ” س . م ” طالب بكلية الطب ، وعند قيام عبد المنعم المصرى نائب مدير الجمرك بفتح حقائب الراكب تبين وجود 46 جهاز آى فون غالية الثمن وتصل قيمتها حوالى ربع مليون جنيه ، أمر أحمد حسن عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لجمارك المطار بتحرير محضر للطالب وإحتجاز الأجهزة حيث وافق على التصالح وسداد الغرامات والرسوم الجمركية المقررة على المضبوطات مقابل عدم تحريك الدعوى الجنائية ضده.