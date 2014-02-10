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فوز مَدرستين فى مسابقة الأخصائي المثالى بادارة شرق الفيوم

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فوز مَدرستين فى مسابقة الأخصائي المثالى بادارة شرق الفيوم فوز مَدرستين فى مسابقة الأخصائي المثالى بادارة شرق الفيوم

وزارة التربية والتعليم

أسفرت نتيجة الأخصائى الإجتماعى المثالى التى أقامتها إدارة شرق الفيوم التعليمية، عن فوز مدرسة الفنية بنات بالحادقة بالمركز الأول على مستوى الإدارة ومدرسة عين شمس الثانوية للبنين بالمركز الأول مكرر.

وكان توجيه التربية الإجتماعية بإدارة شرق قد أعلن عن مسابقة لأفضل أخصائى إجتماعى يقوم بأعمال متميزة داخل مدرسته بهدف إشعال روح المنافسة والإبداع والإبتكار بين الأخصائيين الإجتماعيين.

تشكلت لجنة تقييم الأعمال المقدمة من الأخصائيين، من كامل فتحى كامل موجه أول التربية الإجتماعية بالإدارة وعضوية وجيه عطا الله، وحمدى عبد العظيم، وحققت أعمال الأخصائية إيمان عزوز توفيق، من مدرسة الفنية بنات بالحادقة المركز الأول تلتها الأخصائية رشا ابراهيم الدسوقى، من مدرسة عين شمس الثانوية بنين فى نفس المركز مكرر.

شملت المشروعات المقدمة وسائل إيضاح وأبحاث إجتماعية تفيد الطلاب ومشروعات إجتماعية وأنشطة مجتمعية.

وقد قرر محمد ماجد أمام مدير عام الإدارة تكريم الأخصائيتين الفائزتين فى احتفالية تقيمها الإدارة لتكريم المتميزين من المعلمين والأخصائيين والإداريين والعمال والطلاب فى الإدارة قبل نهاية الفصل الدراسى الثانى.

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