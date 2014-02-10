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ضبط مرتكب واقعة إحراق سيارة أحد ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط

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ضبط مرتكب واقعة إحراق سيارة أحد ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط ضبط مرتكب واقعة إحراق سيارة أحد ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط

أرشيفية

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط فى ضبط مرتكب واقعة احراق السيارة الملاكى الخاصة بأحد ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط.

وكان ضباط الإدارة العامة لمباحث أسيوط قد شكلوا فريق بحث لتحديد وضبط مرتكب واقعة المحضر رقم 508 إدارى قسم شرطة ثان أسيوط لسنة2014م بشأن إشعال النيران بالسيارة رقم (ع هـ ق 397 ) الخاصة بأحد ضباط مباحث القسم؛ حيث أكدت التحريات قيام المدعو على م.ط -19سنة- مقيم بدائرة مركز شرطة أبنوب، ببث صور احتراق السيارة على موقعه على الإنترنت، وصدور قرار النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان أسيوط من ضبط المذكور، وبحوزته هاتف محمول وآى باد محملا عليهما مقاطع ملتقطة لعدد من التظاهرات بجامعة أسيوط … وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، واحالته الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

أ ش أ

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