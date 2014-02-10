الخارجية الإيرانية : نواصل المفاوضات بجدية ولكن لا نعتزم غلق أي منشأة نووية

أكد مساعد وزير الخارجية الإيراني في الشئون الأوروبية والأمريكية مجيد تخت روانجي أن بلاده لن تغلق أي منشأة نووية ولكنها تواصل المفاوضات بجدية مع مجموعة دول (5+1)، معربا عن أمله بأن يتحلى الجانب الآخر بالسمات ذاتها.

ونقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية اليوم الأثنين عن روانجي قوله، خلال استقبال سفراء البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إن طهران تريد اقامة علاقات طيبة مع الاتحاد الأوروبي وفق أسس الاحترام المتبادل والتكافؤ وعدم التدخل في الشئون الداخلية وأنها تتصور أن هذه العلاقات تصب في مصلحة الطرفين”.

وأردف روانجي يقول:”رغم الخلافات في وجهات النظر حيال بعض الموضوعات، إلا أنه يمكن التباحث مع الاتحاد الأوروبي حول موضوعات مهمة على الصعد الدولية والاقليمية كسوريا والعراق وأفغانستان ومكافحة الارهاب والاتجار بالمخدرات”.

واعتبر أن هناك مجالات عمل عديدة بين الجانبين مثل التعاون في مجالات البيئة والشئون الثقافية والجامعية والطاقة والترانزيت، وهي مجالات يمكن ادراجها على جدول أعمال الطرفين.

وأضاف الدبلوماسي الإيراني أن اتفاق جنيف يمهد للتعاون الاقتصادي مع أوروبا لاسيما تصدير البتروكيمياويات واستيراد المواد الغذائية والعقاقير والمعدات الطبية.

أ ش أ