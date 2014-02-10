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تخريج دفعة جديدة من المدربين بنقابة مدربي التنمية البشرية في الفيوم

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تخريج دفعة جديدة من المدربين بنقابة مدربي التنمية البشرية في الفيوم تخريج دفعة جديدة من المدربين بنقابة مدربي التنمية البشرية في الفيوم

واصلت نقابة التنمية البشرية بالفيوم دورها فى اعداد المدربين المتميزين من ابناء المحافظة فى مجال التنمية البشرية والمجالات الاجتماعية .

فقد أقامت النقابة حفلا لتخريج دفعة جديدة من المدربين بعد حصولهم على دورة الاعداد المدربين  ”tot”  والتى استمرت لمدة اسبوعين .

وأشارت خلود زين العابدين رئيسة نقابة مدربى التنمية البشرية ان هذه الدفعة الثانية من المدربين التى تقوم النقابة بتخريجها بعد أن تم تدريبهم على الكثير من مهارات المدربين منها صفات المدرب الناجح وادارة الوقت والحوار الفعال واستخدام التكنولوجيا فى التدريب مؤكدة على أن النقابة تقوم بمنح شهادات للمتدربين معتمدة من جامعة الدول العربية وجامعة الاسكندرية ومن النقابة العامة لمدربى التنمية البشرية .

أشار باسم جلال نائب رئيس النقابة إلى الكثير من الدورات التدريبية التى تقدمها النقابة للمتدربين بأسعار رمزية منها دورات فى التنمية البشرية والارشاد الاسرى وادارة الموارد البشرية ودورة تدريبية للمقبلين على الزواج ودورات متقدمة فى اللغتين الانجليزية والايطالية .

وقد قامت النقابة بعمل حفل تخرج للمدربين الجدد بعد ان قاموا بتقديم مشاريع تنموية تسهم فى خدمة المجتمع وتم منحهم عضوية النقابة ليكونوا نواة للتدريب فى المراكز والمعاهد والمدارس داخل المحافظة .

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