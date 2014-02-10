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اتفاق تسوية بقيمة 12.535 مليون دولار مع الناقلة المتسببة فى قطع كابل الانترنت

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اتفاق تسوية بقيمة 12.535 مليون دولار مع الناقلة المتسببة فى قطع كابل الانترنت اتفاق تسوية بقيمة 12.535 مليون دولار مع الناقلة المتسببة فى قطع كابل الانترنت

المصرية للاتصالات

 

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن توقيع اتفاق تسوية بقيمة 12.535 مليون دولار مع الممثل القانوني عن الناقلة B-Elephant والتي تسببت فى قطع وإتلاف الكوابل البحرية TE NORTH و EIG في مارس الماضي مما أثر على خدمة الانترنت في جمهورية العربية والدول التي تتلقى هذه الخدمة.

وذكرت الشركة في بيان لها اليوم أنه بموجب هذا الاتفاق سيتحمل ممثلي السفينة تكاليف الإصلاح وقطع الغيار وإعادة الشيء لأصله وعليه تم رفع الحجز التحفظي عن السفينة أمام المحاكم المصرية.

من جانبه ، أكد المهندس محمد النواوي العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة، أن المصرية للاتصالات حريصة على المطالبة بحقوقها وحقوق حلفائها فى الكوابل البحرية، بما يضمن الحفاظ على استثمارات الشركة وحقوق المساهمين، وستستمر الشركة في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لحماية الكوابل البحرية في مياهنا الإقليمية.

أ ش أ

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