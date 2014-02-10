جون كيري يزور كوريا الجنوبية خلال أيام

يقوم وزير الخارجية الأمريكي جون كيري بزيارة إلى كوريا الجنوبية ضمن جولة خارجية له تشمل 4 دول في آسيا والشرق الأوسط ابتداء من يوم 13 فبراير الجاري.

وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن كيري سيزور كوريا الجنوبية والصين ومن ثم يتوجه إلى أندونيسيا ودولة الإمارات العربية المتحدة في الفترة من 13 إلى 18 فبراير الجاري.

ومن المتوقع أن يتناول كيري القضايا الخاصة بكوريا الشمالية أثناء زيارته إلى شمال شرق آسيا.. لافتا إلى أنه سيقوم بتنسيق الآراء بشكل وثيق بشأن القضايا الخاصة بكوريا الشمالية، ويناقش في الصين القضايا الإقليمية بما فيها القضية الكورية الشمالية.

ومن المنتظر أن يعقد كيري اجتماعا مع نظيره الكوري الجنوبي يون بيونج سيه خلال زيارة تستمر يومين إلى سول، كما سيقوم بزيارة مجاملة للرئيسة الكورية الجنوبية بارك كون هيه.

وتأتي زيارة جون كيري إلى البلاد بعد 10 أشهر منذ الزيارة الأخيرة في أبريل الماضي، وتعتبر جولته إلى آسيا الخامسة من نوعها منذ توليه منصبه في فبراير 2013.

أ ش أ