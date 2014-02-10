وصول مبارك أكاديمية الشرطة لنظر إعادة محاكمته في قضية قتل المتظاهرين

وصلت منذ قليل طائرة الرئيس الأسبق مبارك التي تنقله من مستشفي المعادي العسكري الي مقر إعادة محاكمته بأكاديمية الشرطة بتهمة قتل المتظاهرين السلميين خلال أحداث ثورة 25 يناير، والإضرار بالمال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل .. في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” محاكمة القرن ” .

ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.