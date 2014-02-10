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ضبط عاطل قام بمعاونة شقيقه بالإعتداء علي عاملة بمكتبة وسرقتها بسوهاج

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ضبط عاطل قام بمعاونة شقيقه بالإعتداء علي عاملة بمكتبة وسرقتها بسوهاج ضبط عاطل قام بمعاونة شقيقه بالإعتداء علي عاملة بمكتبة وسرقتها بسوهاج

مديرية أمن سوهاج

تمكن ضباط مباحث قسم ثان سوهاج من ضبط عاطل، قام بالتعدي علي عاملة بمكتبة بمعاونة شقيقه وإحداث إصابات بها والاستيلاء علي سلسلة ذهب منها.

وقد تلقي اللواء ابراهيم صابر مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة ثان سوهاج بلاغ من أماني جمال فتحي 20 عاملة بأحد المكتبات، شارع صديق المنشاوي، بأنه أثناء تواجدها بمحل عملها حضر شخصان مجهولان وقاما بتهديدها بسلاح ناري والتعدي عليها بالضرب وإحداث بكدمات بالوجه والرأس والاستيلاء علي سلسلة ذهب “صيني ” كانت تتحلي بها ولاذا بالفرار.

وبتكثيف جهود البحث الجنائي تبين أن وراء ارتكاب الواقعه ناصر جمال السيد، 26 سنة عاطل، وشقيقه أحمد، 16 سنة، طالب، ومقيمان بشارع العجمي بقسم أول سوهاج، وعقب تقنين الاجراءات تمكن ضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، من ضبط المتهم الأول وبحيازته المسروقات، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعه بالاشتراك مع شقيقة الهارب، وأضاف بفقده السلاح المستخدم أثناء هروبه من المكان.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري بالواقعه ضبط المتهم الهارب وتحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتصرف.

 

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