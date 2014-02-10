آلاف الأطباء يبدأون إضرابًا جزئيًا بمستشفيات الصحة بسبب "الحوافز"

بدأ آلاف الأطباء، صباح اليوم الاثنين، إضرابًا جزئيا عن العمل فى المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية، التزاماً بقرار الجمعية العمومية الأخير الإضراب يومى الاثنين والأربعاء من كل أسبوع طوال شهر فبراير الجارى، واعتراضا على تطبيق قانون الحوافز البديل عن الكادر.

وأغلق الأطباء العيادات الخارجية فى عدد من المستشفيات الحكومية، وتم إلغاء العمليات الجراحية غير العاجلة بالمستشفيات، فيما تواجد الأطباء بكثافة فى عدد من المستشفيات بأقسام الطوارئ والاستقبال والحالات الحرجة لخدمة المرضى، وتخفيف وطأة غلق العيادات الخارجية.

وطالبت نقابة الأطباء بتوجيه المرضى المحتاجين للخدمات غير العاجلة إلى المستشفيات الجامعية، وشددت على كتابة شكوى للنقابة ضد أى مسئول أو طبيب إدارى يستخدم سلطته فى تهديد الأطباء المنفذين لقرار جمعيتهم العمومية الخاص بالإضراب، حتى يتم إحالته للتحقيق بالنقابة أمام لجنة التحقيق وآداب المهنة.