تعطل الطريق الزراعي بسبب تصادم ميكروباص بعربات خضار بقليوب‎

شهد طريق القاهرة – الاسكندرية الزراعي ، اليوم ، حادث تصادم ميكروباص بعربات كارو محملة بالخضار أمام مزلقان ميت حلفا .

وتسب الحادث في تعطل الحركة المرورية بمنطقة قليوب في الاتجاهين حيث سلكت مئات السيارات الطرق الجانبية والفرعية للهروب من الطريق الزراعي ، كما اصيبت منطقة قليوب البلد بحالة من الشلل المروري بسبب تكدس السيارات الهاربة من الطريق الزراعي .

تم إخطار اللواء محمود يسري مدير أمن القليوبية بالواقعة ، وعلي الفور انتقل العميد محمود شحاته مدير مرور القليوبية إلى مكان الحادث ، وجاري رفع الأنقاض من أجل عودة حركة المرور إلي طبيعتها .