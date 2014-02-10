اشتباه في حالة إنفلونزا الخنازير في مستشفى ناصر العام بشبرا

شهدت مستشفى ناصر العام بمدينة شبرا الخيمة وصول إبراهيم إمام أحمد على 55 سنة موظف مدني بمديرية أمن القاهرة ومشتبه أن يكون مصاب بإنفلونزا الخنازير وتم حجزه بغرفة العزل بالمستشفى .

أُخذت عينة من المصاب لإرسالها الى المعامل المركزية بوزارة الصحة للتأكد عما اذا كان مصاب بمرض انفلونزا الخنازير من عدمه .

تم التنسيق مع مديرية الصحة بالقليوبية وإدارة الطب الوقائى لإتخاذ الإجراءات الطبية الوقائية اللازمة بمنطقة سكن المريض ومستشفى ناصر العام .

تحرر عن ذلك المحضر رقم 749 ادارى قسم اول شبرا الخيمه لسنة 2014 ، وجاري العرض على النيابة للتحقيق .