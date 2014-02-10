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“دلتا النيجر” تعلن مسئوليتها عن هجوم علي دورية للشرطة بجنوب نيجيريا

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“دلتا النيجر” تعلن مسئوليتها عن هجوم علي دورية للشرطة بجنوب نيجيريا “دلتا النيجر” تعلن مسئوليتها عن هجوم علي دورية للشرطة بجنوب نيجيريا

ارشيفية

 

أعلنت مجموعة متمردة تطلق على نفسها “منظمة تحرير دلتا النيجر” مسئوليتها عن هجوم على زورقين تابعين لقوات الأمن النيجيرية بمنطقة “باريميبيري” بولاية “بايسلا” بجنوب البلاد الغني بالبترول والغاز.

وذكرت المنظمة في بيان الليلة الماضية أن الهجوم الذي وقع يوم السبت الماضي، جاء على خلفية مرافقة الدورية لأحد المنشقين عن المنظمة يدعي اريس بول الشهير ب ” اوجون بوس”، مشيرا الى نية المنظمة باستهداف المنشقين وومتلكاتهم.

وجاء الإعلان عن الهجوم بعد أشهر من تهديد ما يقرب من ألفي متمرد في المنظمة باستهداف المنشآت البترولية في مناطق البترول بجنوب نيجيريا ، وذلك بسبب عدم ادراج أسماءهم في قائمة العفو، حيث قال المتحدث باسم المتمردين، ريتشار اوبي أن المتمردين قاموا في عام 2011 بتسليم أسلحتهم الي الحكومة مقابل العفو عنهم وإيجاد فرص عمل لهم ولكن الحكومة لم تلتزم بما تعهدت به، مشيرا الي ان المئات قاموا مؤخرا باحتجاجات واسعة النطاق في عدد من المدن وأن المرحلة القادمة ستكون استهداف المنشآت البترولية.

وأعلنت المنظمة مؤخرا مسئوليتها عن مقتل 15 شرطيا في هجوم شنه مسلحون تابعون لها علي قارب دورية للشرطة النيجيرية بولاية “بايلسا” بجنوب نيجيريا.

 

أ ش أ

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