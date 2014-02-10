“صحة المنوفية”: نظام جديد لعمل الصيانة الدورية للأجهزة بمستشفيات المحافظة‎

أعلنت الدكتورة هناء سرور، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، عن تطبيق نظام جديد لعمل صيانة دورية للأجهزة الطبية بالمنوفية للتغلب على المشاكل التى تواجه المستشفيات، جاء ذلك خلال اجتماع مشترك بين مديرية الصحة والمركز الإقليمى لصيانة الأجهزة لمواجهة مشاكل الصيانة بالمستشفيات.

حضر الاجتماع مديرو المستشفيات بالمنوفية ومدير عام الطب الوقائى بالمديرية ومدير عام الطب العلاجى وبمشاركة المركز الإقليمى لصيانة الأجهزة، وذلك للتغلب على المشاكل التى تواجه المستشفيات بسبب صيانة الأجهزة.

وتم عرض الاقتراحات لحل هذه المشاكل من خلال خطة مقترحة بوضع مواصفة فنية واضحة تتم خلال مدة زمنية محددة ومن خلال قائمة أسعار معروفة، كما تم الاتفاق على عمل حصر كامل لجميع المشاكل الخاصة بالأجهزة والأعطال فى خلال أسبوع ووضع جدول زمنى للإصلاحات.