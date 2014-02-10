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مهندس زراعى يطالب محافظ الجيزة بإنقاذ 11 فدانا بالوراق من الضياع

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ناشد المهندس يحيى محمود عوض العقيلى، الدكتور على عبد الرحمن محافظ الجيزة والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة واستصلاح الأراضى لإنقاذ 11 فدانا ملك الإصلاح الزراعى بالوراق من الضياع.

وأوضح العقيلى، لليوم السابع أمس الأحد, أن الإصلاح الزراعى قد وافق على تخصيص 5 أفدنة من أصل 16 فدانا غرب الطريق الدائرى بوراق العرب بحوض أبو شناف رقم 19، وذلك لبناء مجمع مدارس منذ 10 أعوام وحتى الآن لم يتم سوى بناء 4 مدارس عليها هى العلياء التجريبية والسلام الابتدائية والشروق الثانوية والسادات للتعليم الأساسى وتبقى مساحة 11 فدانا بجوار هذه المدارس مؤجرة لأحد المزارعين.

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