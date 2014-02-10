الزفين: تخفيض سن منح رخصة قيادة المركبات أَولى من الدراجات

قال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، رئيس مجلس المرور الاتحادي، إن قانون المرور الاتحادي يجيز لمن أكمل سن السابعة عشرة بأن يتقدم للحصول على رخصة قيادة دراجة نارية بالرغم من خطورتها على حياة سائقيها وصعوبة قيادتها، مؤكداً بأنه كان الأولى أن يجيز القانون نفس السن القانوني للمتقدمين للحصول على رخصة قيادة مركبة خفيفة أيضاً، كونها أسهل من ناحية تعليم القيادة، وأكثر أمناً على حياة سائقيها مقارنة بالدراجات النارية.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس المرور الاتحادي الذي ترأسه الزفين، في نادي ضباط شرطة دبي، بحضور جميع الأعضاء، والمسؤولين من الجهات الحكومية.

التدخين في السيارة

وفي وقت لاحق طالب اللواء الزفين، بحظر التدخين في السيارات نهائيا، مؤكدا أنه سيرفع مقترحا للمجلس المروري الاتحادي الذي يترأسه بإدراج حظر التدخين في السيارات نهائيا ووضع نص لمخالفة مرورية بهذا الشأن، مؤكدا أن التدخين لا يقل أهمية عن الحديث في الهاتف وأن كلاهما يحتاج استخدام إحدى اليدين.

وقال اللواء الزفين إن التدخين يعتبر أكثر خطورة من الحديث في الهاتف أثناء القيادة، لافتا إلى أنه في حالة سقوط السيجارة لأي سبب ما في السيارة فبإمكانها أن تتسبب في كارثة وحوادث مروعة خاصة إذا كانت سرعة السيارة فوق 120 كم في الساعة، مشيرا إلى أن أغلب السائقين لا يلتزمون بعدم التدخين داخل محطات البترول.

«إسناد» تحرر 5 مخالفات لقيادة متهورة

تمكنت فرق إسناد من تحرير عدة مخالفات بحق مركبة يقودها شاب بتهور وبصورة تشكل خطورة بالغة على مستخدمي الطريق بعد محاولته الهروب من الشرطة وتم تحرير مخالفات قيادة مركبة تسبب ضجيجا وانتهاء ترخيص المركبة وعدم إبراز الرخصة والملكية، والهروب من رجال الشرطة والقيادة العدوانية.

وقال اللواء المهندس المستشار محمد سيف الزفين، مساعد القائد العام لشؤون العمليات، إن تفاصيل الواقعة تعود إلى تلقي بلاغات وشكاوى عن مركبات ودراجات يقوم سائقوها بقيادتها بصورة مخالفة للأنظمة وتم على أثر ذلك ترتيب دوريات لمتابعة الموضوع وتمكنت دوريات فــرق الاسنـاد من ضبط مركبة على شارع طرابلس عندما كانت تسير على الطريق العام شارع المدينة الجامعية بتهور بصورة خطرة وسرعة زائدة تعرض حياة سائقها وحياة مستخدمي الطرق العامة للخطر. واقتربت منه إحدى دوريات اسناد طالبة منه الوقوف إلا أنه تعمد الهروب فتم التعميم على جميع الدوريات لضبط المركبة.

وأشار اللواء الزفين أنه لحظة إيقافه حاول الانطلاق والهروب من الموقع مرة أخرى إلا أن أفراد الدورية تمكنوا من الإمساك به، وهو يتوعد أفراد الشرطة، وتم تحويله للمركز المختص لاستكمال الإجراءات القانونية.