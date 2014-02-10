توعية موظفي خدمة العملاء في أبوظبي بقضايا الإعاقة

بدأت امس المرحلة الاولى من البرنامج السنويّ للتوعية والتثقيف لموظفي خدمة العملاء بدوائر ومؤسسات حكومة ابوظبي لرفع درجة الوعي بقضايا الاعاقة تحت شعار "الوعي هدفنا والتواصل غايتنا" الذي تنظمه مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة وذوي الاحتياجات الخاصة، في إطار المبادرة التي اطلقها قطاع ذوي الاحتياجات الخاصّة بالمؤسسة، تفعيلاً لمحور التوعية والتثقيف الوارد في الخطة الاستراتيجيّة للمؤسسة.

وشهد افتتاح البرنامج مريم سيف القبيسي رئيس قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة وناعمة عبد الرحمن المنصوري عضو مجلس الادارة مديرة مطبعة المكفوفين بالمؤسسة وعائشة سيف المنصوري مديرة مركز ابوظبي للتوحد، وكوادر قطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة. ويعقد البرنامج بمقر المركز الوطني للوثائق والبحوث ويستمر ثلاثة أيام بمشاركة أكثر من 100 موظف من دوائر ومؤسسات وهيئات حكومة أبوظبي ويتضمن محاضرات حول التعريف بالإعاقة، وخدمة العملاء، وإعداد سياسات الدمج والمسؤولية المجتمعية، وورش عمل عن لغة الإشارة.

الاندماج في المجتمع

وقال محمد محمد فاضل الهاملي نائب رئيس مجلس الادارة الامين العام للمؤسسة إن هذا البرنامج له أهداف عديدة يسعى إلى تحقيقها تصبّ في خدمة ومصلحة أبنائنا وبناتنا من ذوي الاحتياجات الخاصّة، وتكون عوناً لهم خلال مراحل إعدادهم وتهيئتهم ومساعدتهم على الاندماج في مجتمعهم بأفضل صورة ممكنة، حيث تركز المرحلة الأولى من هذا البرنامج على تعريف المشاركين بمفهوم الإعاقة وأسبابها وفئاتها الرئيسة وكيفية التعامل مع المعاق، بالإضافة إلى تدريب المشاركين على لغة الإشارة كي يتمكنوا من التواصل مع المتعاملين من فئة الصم، وتقديم الخدمة النوعيّة والمتميّزة لهم.

وأضاف: شعار البرنامج "الوعي هدفنا والتواصل غايتنا" يمثل رؤية المؤسّسة وحرصها على تكثيف وزيادة الأنشطة التوعويّة والتثقيفيّة الموجهة لكافة فئات المجتمع بهدف زيادة درجة الوعي لديهم بقضايا الإعاقة والتي بدورها ستساعدهم في كيفيّة التعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصّة، وفي الوقت ذاته يحمل هذا الشعار في داخله الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها والرسائل التي سيعمل على تمريرها إلى المشاركين.

دعم

وأكد أن هذا الحضور اللافت للنظر لعدد كبير من موظفي خدمة العملاء في الجهات والهيئات والمؤسّسات الحكوميّة التابعة لحكومة أبوظبي، ومشاركتهم في هذا البرنامج يدل على عمق الشراكة الاستراتيجيّة التي تربط الجهات التي يمثلونها مع مؤسّسة زايد العليا للرعاية الإنسانيّة، وفي الوقت ذاته يجسّد حرص تلك الجهات على دعم برامج ومبادرات المؤسسة الموجهة لخدمة المنتسبين إليها وكافة المستفيدين من الخدمات التي تقدّمها.

وتوجه بالشكر إلى جميع الجهات والهيئات والمؤسّسات المحليّة في حكومة أبوظبي، والتي أبدت حرصاً بالغاً على مشاركة عدد كبير من مسؤوليها وموظفي خدمة العملاء فيها بهذا البرنامج، وأعرب عن أمله استمرار مشاركاتهم الفاعلة في الدورات القادمة من هذا البرنامج السنويّ المهمّ.

الإعاقة

قال الدكتور محمود الشاذلي مستشار التقييم والبرامج بقطاع ذوي الاحتياجات الخاصة بالمؤسسة في محاضرته التي حملت عنوان "التعريف بالاعاقة" ان الاعاقة هي عدم قدرة الفرد على الاستجابة للبيئة أو التكيف معها نتيجة مشكلات سلوكية أو عقلية أو جسمية أو حركية، مما يستدعي خدمات تربوية وتأهيلية وتسهيلات بيئية.

وأضاف إن أول تقرير عالمي حول الإعاقة، اشترك في إعداده كل من منظمة الصحة العالمية والبنك الدولي، اشار إلى أنّ أكثر من مليار نسمة في العالم يعانون من شكل ما من أشكال العجز، والمعوقون أقلّ حظاً من غيرهم فيما يخص الحالة الصحية والإنجازات التعليمية والفرص الاقتصادية، كما أنّهم أكثر فقراً مقارنة بغيرهم. وهناك أسباب عدة لذلك منها، أساساً، نقص الخدمات المتاحة لهم والعقبات الكثيرة التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

واشار الى أن هناك عدة اسباب منها مرحلة ما قبل الولادة أو اثناء الولادة أو بعد الولادة، موضحاً ان أنواع الاعاقات ستة هي الحركية، والسمعية، والبصرية، والذهنية ، واضطراب التوحد، والاعاقات المتعددة.