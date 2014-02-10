أكد العميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين أنه لا نقص في المراكز الشرطية بالإمارة والموجودة تفي بالغرض وتلبي الطموحات، وأن العام الماضي تم تسديد مديونية 113 نزيلا ًمن خلال 5 جمعيات خيرية عاملة في الدولة، لافتا إلى أن القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وأخوهما صاحب السمو سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، وإخوانهم أصحاب السمو حكام الإمارات، تعمل جاهدة وتسهر على توفير الأمن والأمان لكافة المواطنين والمقيمين.

بالإضافة إلى التوجيهات المستمرة من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية لكافة القيادات الشرطية بالدولة.

وقال المعلا في حوار مع "البيان":إن الحوادث المرورية التي وقعت خلال العام الماضي في مختلف طرق الإمارة بلغت 4 آلاف و48 حادثا مروريا نتج عنها 10 حالات وفاة و92 إصابة بليغة ومتوسطة وبسيطة، لافتا إلى أن المخالفات المرورية الحضورية والغيابية التي سجلت على سائقين مخالفين في ذات الفترة شكلت نسبة كبيرة منها 96 مخالفة حضورية عدا مخالفات الرادار، إضافة إلى ضبط 4 مخالفين للقيادة بدون رخصة، وأنه تم ضبط 45 دراجة نارية غير مرخصة وتمت مصادرتها، كما تم ضبط 19 شخصا مطلوبين وتم تحويلهم إلى جهات الاختصاص.

وكشف أن أكثر الجرائم حدوثا في الإمارة كانت جرائم السرقات بمختلف أنواعها والتي كانت في العام السابق 62 حالة سرقة ولكن تم الحد منها، إضافة إلى 321 شيكا راجعا في ذات الفترة، وهي في انخفاض مقارنة بالعام 2012 حيث بلغ عدد الشيكات الراجعة 454 شيكا، وأنه تم تزويد القيادة بأجهزة حديثة لإظهار البصمات، كما يتم التنسيق حسب توجيهات وزارة الداخلية مع مختبرات الشارقة ورأس الخيمة في كشف بعض الجرائم، وأنه خلال العام الماضي تم تكثيف الحملات المرورية لضبط الدراجات النارية المخالفة لما تسببه من حوادث مميتة وإعاقات دائمة لمستخدميها وتم القضاء على ظاهرة انتشارها وسط الأحياء السكنية والطرقات بنسبة كبيرة. وفيمايلي نص الحوار:

ماأبرز المشاريع الجديدة التي أنجزت العام الماضي أو التي سترى النور قريبا ؟

العام الماضي تم إنجاز العديد من المشاريع أهمها المبنى الجديد لإدارة التحريات والمباحث الجنائية ومبنى المستودعات الرئيسية للقيادة وحاليا جار العمل في مبنى المشاغل.

ماذا عن الحوادث المرورية التي وقعت العام الماضي والوفيات والاصابات التي نتجت عنها، وهل نسبتها في انخفاض مقارنة بالعام الماضي ؟

بلغ عدد الحوادث المرورية التي وقعت في الامارة العام الماضي 4 آلاف و48 حادثا مروريا، وأن هناك ارتفاعا طفيفا في عدد الحوادث المرورية بزيادة قدرها 542 حادثا مروريا مقارنة بالعام 2012 والذي بلغ عدد الحوادث فيه 3 آلاف و506 حوادث ،أما الحوادث التي وقعت حسب المراكز الشرطية 72 حادثا تولاها مركز شرطة المدينة الشامل و142 حادثا مركز السلمة الشامل و9 أخرى مركز فلج المعلا.

وأن أهم الاسباب المؤدية إلى الحوادث هي الاهمال وعدم الانتباه والرجوع إلى الخلف دون انتباه وعدم ترك مسافة كافية والانحراف المفاجئ إضافة إلى أسباب أخرى أدت لوقوع نسبة من هذه الحوادث، وأن درجة الاصابة الناتجة عن تلك الحوادث بلغت 92 اصابة منها 49 اصابة بسيطة و27 متوسطة و6 بليغة و10 وفيات، وان أهم الشوارع التي تقع فيها الحوادث بالإمارة هي شارع الملك فيصل وشارع الاتحاد وشارع الشيخ زايد وشارع الشيخ محمد بن زايد .

تكثيف الدوريات

السرعة في القيادة المرتبة تعتبر الأولى في وفاة الكثير من الأشخاص الذين يذهبون ضحية لها فما دوركم للحد منها ؟

السرعة الزائدة والإهمال في القيادة يعدان من الأسباب المهمة في الحوادث المرورية القاتلة والتوسع العمراني وازدياد نسبة المقيمين في الإمارة يزيدان من نسبة وقوع الحوادث وللتقليل من الحوادث المرورية تم تكثيف الدوريات المرورية على كافة طرق الإمارة ، كما تم تخفيض سرعة ضبط الرادار على شارع الاتحاد من 120 كم في الساعة إلى 80 كم في الساعة.

إضافة إلى زيادة عدد الرادارات وعمل مطبات لحماية المشاة من التعرض لحالات الدهس، مبينا في هذا الشأن أن هناك تنسيقا مع وزارة الأشغال العامة بخصوص الشوارع الخارجية إضافة للتنسيق مع دائرة الأشغال المحلية في الإمارة حول الشوارع الداخلية، وأن وزارة الأشغال قامت بتركيب إشارات تحذيرية لتخفيف السرعة وتنبيه السائقين بضرورة توخي الحيطة والحذر، داعيا سائقي المركبات إلى الالتزام بقواعد السير والمرور وبالسرعات المحددة للحفاظ على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطرق.

تم إنشاء مدن مرورية متكاملة في أم القيوين لتدريب السائقين فكيف ستسهم في الحد من الحوادث المرورية ؟

تعمل المدن المرورية من خلال المعاهد الحديثة المنتشرة في الامارة والتي تم إنشاؤها حديثا على نشر الوعي والثقافة المرورية عن طريق المحاضرات وإعطاء الدروس لمعرفة قواعد وقوانين السير والعمل على إبراز مخاطر القيادة السلبية، وتعطى تلك المحاضرات لجميع المتدربين وبكافة اللغات للذين يرغبون في استخراج رخصة القيادة ما يسهم في الخروج بفكر مروري واعٍ يعمل على الحد من وقوع الحوادث المرورية ، والأفراد الذين يحصلون على رخص القيادة من تلك المدن والمعاهد يكونون مؤهلين أكثر من غيرهم نتيجة لاعتمادها على مدربين متخصصين ومؤهلين.

ماهي اكثر الجرائم المسجلة ؟

تعتبر جرائم السرقة من أكثر الجرائم انتشارا في أم القيوين وأنه للحد من ذلك تم زيادة عدد الدوريات كما تم تكثيف دوريات المباحث في الأماكن الجديدة على مدار 24 ساعة خاصة المناطق الصناعية لتواجد العمال من أجل القضاء عليها نهائيا، كما تم التنسيق مع بلدية أم القيوين والجهات المختصة بضرورة وضع شركات المقاولات والبناء حراس على مواقع العمل لديهم حتى لا تتعرض للسرقات التي قلت بنسبة كثيرة حيث كان عدد بلاغات السرقة العام الماضي 62 سرقة بانخفاض قدره 133 بلاغا، حيث كان عدد بلاغات السرقات في العام 2012، 454 بلاغا.

مصادرة 45 دراجة نارية

يكثر استخدام الدراجات النارية في أم القيوين في مختلف الطرق الأمر الذي يسبب إزعاجا للساكنين فكيف يمكن الحد منها ؟

تتواصل الجهود من أجل تحقيق السلامة المرورية ليل نهار لحماية أرواح الساكنين من المستهترين خاصة الذين يقودون الدراجات النارية ومعظمهم من الأطفال والتي أدت إلى الكثير من الحوادث المميتة والإعاقات الدائمة في وسط الشباب، وأن إدارة المرور والدوريات في أم القيوين تمكنت خلال العام الماضي من ضبط وحجز 45 دراجة نارية مخالفة، وأن فرع التعقيب بإدارة المرور والدوريات يكثف من الحملات المرورية وبالأخص على أصحاب الدراجات النارية غير المرخصة، وللتقليل من حوادث الدراجات النارية أطلقت إدارة المرور والدوريات العديد من حملات التوعية للطلبة ولأولياء الامور.

هناك الكثير من القيادات الشرطية على مستوى الدولة أطلقت حملة لمخالفي الإقامة، فماذا عن شرطة أم القيوين ؟

تم إطلاق حملة على مخالفي الاقامة بعد الانتهاء مباشرة من المهلة الرابعة بقرار من مجلس الوزراء رقم 5/ 119 ق / 24 لسنة 2012 والمتعلق بمنح المخالفين مهلة لمغادرة الدولة خلال فترة محددة ومقررة بشهرين، وتم التنسيق مع القيادة العامة لشرطة أم القيوين بتشكيل فريق عمل مشترك لتكثيف الحملات التفتيشية وذلك بهدف الحد من آثار سلبية على كافة الجوانب الامنية والاقتصادية والاجتماعية، وبالتالي يجب التصدي لهذه الظاهرة الخطيرة ومعالجتها بكل الوسائل والامكانات المتوفرة خاصة وأن هذا التوجه يلقى الدعم الكامل من كافة السلطات الرسمية حرصا على أمن الدولة والمحافظة على هوية المجتمع .

ما نسبة التوطين في إداراتكم، وكيف يمكن ترغيب المواطنين حتى يكون العمل الشرطي جاذبا؟

وفق توجهات القيادة الرشيدة للدولة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله - وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله ووفق استراتيجية وزارة الداخلية التي تعمل من أجل تطوير الكوادر البشرية العاملة وتأهيلها فإن نسبة التوطين في القيادة العامة لشرطة أم القيوين قد بلغت في فئة القياديين 100% وفئة الاشراف 100% ووسط الفئة التنفيذية 95 % و5 % في العمالة والميكانيكيين والمصورين بالأدلة الجنائية وذلك نسبة لطبيعة العمل.

يرى البعض أن المراكز الشرطية في الإمارة غير كافية خاصة مع تزايد انتشار الرقعة السكانية فما ردكم ؟

المراكز الموجودة حاليا تفي الغرض وتلبي الطموحات، وأن هناك مراكز عديدة تابعة للإدارة العامة للشرطة في أم القيوين وتقدم كافة الخدمات الأمنية منها مركز شرطة السلمة الشامل ومركز المدينة الشامل ومركز شرطة فلج المعلا وجميعها تقدم أعمالها بكل كفاءة واقتدار، حيث تتم المتابعة والإشراف والتوجه المستمر من القيادة العامة، كما أن هناك زيارات ميدانية متكررة لتلك المراكز للتحقق ومتابعة سير العمل والاحتياجات المطلوبة لتحديدها وتوفيرها وذلك وفق خطة محكمة تحت إشراف الإدارة العامة للشرطة.

برامج تأهيل النزلاء بالمؤسسة العقابية

أكد قاءد عام شرطة أم القيوين أن هنالك العديد من المساعدات التي تقدمها شرطة الإمارة لنزلاء المؤسسات العقابية، وقال ردا على سؤال البيان عن ماهية البرامج التي تطبق بالمؤسسة العقابية والإصلاحية لدمج النزلاء في المجتمع؟

هناك العديد من البرامج التي يقوم بها فرع الاصلاح والتأهيل لدمج النزلاء في المجتمع ولعل أبرزها الزيارات الأسرية المبرمجة أسبوعيا والاتصال الهاتفي المباشر والتثقيف الصحي الاسري عن طريق محاضرات التوعية والعرض على الاخصائي النفسي لدعم النزيل والتنسيق مع المؤسسات الخيرية للمساعدة على سداد بعض الالتزامات المالية، إضافة إلى وضع برنامج توعية ومحاضرات للنزلاء بالتعاون مع جهات أخرى مثل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.

إضافة إلى المشاركة في أسبوع النزيل الخليجي حيث يصل عدد الأسر المشاركة 15 أسرة سنويا، إضافة إلى تدريب النزلاء على برامج الكمبيوتر وإقامة برامج الترفيه والبرامج الرياضية، كما يوجد مشغل للنساء لتنفيذ خطة التدريب على بعض المنتجات اليدوية والخياطة والحناء، وأن العام الماضي تم تسديد مديوينة 113 نزيلاً من أم القيوين من خلال 5 جمعيات خيرية عاملة في الإمارات.

للدورات التدريبية أثر كبير في نفوس الطلبة، فما الخدمات التي تقدمونها في هذا المجال ؟ إيماناً من الإدارة العامة لشرطة أم القيوين بالدور الكبير لعملية التدريب لصقل المهارات وتوجيه الأفكار لخوض بحور الإبداع والتطوير في العمل تم عقد دورات عديدة للطلبة خاصة في فصل الصيف، حيث تعد الإدارة برنامجا خاصا للطلاب في مختلف الإدارات العامة للشرطة من أجل إكسابهم المهارات الإدارية والمكتبية، إضافة إلى تنظيم برنامج التدريب العسكري للطلبة المشاركين بالتعاون مع المركز الثقافي في أم القيوين من أجل تخريج طلاب أشداء وأقوياء يدافعون عن المكتسبات والانجازات.

هل هناك ربط إلكتروني بين القيادة العامة للشرطة ؟ هناك برنامج متكامل يخدم القيادة العامة بشكل كامل باتباع أنظمة خاصة بالإدارة حسب حاجة العمل من خلال البوابة الإلكترونية وأن معظم المعاملات تتم إلكترونياً وبطريقة أصبحت أكثر سهولة ويسراً عن ذي قبل، وأنه يوجد ربط بين القيادة العامة للشرطة وللمراكز التابعة لها والمربوطة جميعا مع وزارة الداخلية والقيادات العامة وذلك من أجل تفعيل الانظمة الوزارية في المراكز ومن ضمنها البرنامج الجنائي الموحد وبرنامج المرور الاتحادي لخدمة المتعاملين، كما تم تفعيل نظام المراسلات الإلكترونية بين المراكز لتبادل المراسلات وتسريع آلية تطبيق الإجراءات.

الإزدحام المروري

ردا على سؤال البيان حول معالجة الإزدحام المروري قال قائد عام شرطة أم القيوين: تساهم إدارة المرور والدوريات في وضع الحلول المناسبة للازدحام المروري وذلك بوضع الخطط المستقبلية لتلافي أي اختناقات تحدث في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة في الامارة لتوزيع المناطق السكنية والتجارية في أماكن متباعدة والتركيز على الإحصاءات المرورية الخاصة بالحوادث ودراستها لتحديد أماكن الازدحام ووضع الحلول لها بالتعاون مع الجهات الأخرى وكذلك تحديد أوقات معينة على مدار اليوم لمنع الشاحنات الثقيلة من استخدام الطرق العمومية ومنع الشاحنات من الدخول في المناطق السكنية.