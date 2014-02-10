أمير الرياض يطلق مبادرة «يعطيك خيرها» للسياقة الآمنة.. غداً

يترأس صاحب السمو الملكي الامير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض مساء اليوم الاثنين اجتماع اللجنة العليا المشرفة على مشروع الملك عبدالعزيز للنقل العام بمدينة الرياض .

ويأتي هذا الاجتماع الذي يحضره سمو نائب أمير الرياض نائب رئيس الهيئة الامير تركي بن عبدالله واعضاء اللجنة وممثلو الجهات المشاركة في المشروع الذي سيعقد بمقر هيئة تطوير الرياض بحي السفارات، يأتي بعد أيام من عقد أول اجتماع شهري خصص لمتابعة سير العمل بهذاالمشروع.

إلى ذلك يطلق الامير خالد بن بندر أمير منطقة الرياض غدا الثلاثاء مبادرة "يعطيك خيرها" للسياقة الآمنة والتي تنظمها جمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور وعدة جهات حكومية وخاصة، بهدف رفع الوعي للتخفيف من ارتفاع الحوادث المرورية وما ينتج عنها من وفيات وإصابات،وذلك بمقر إمارة الرياض وبحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة جمعية الأطفال المعوقين.

وتهدف المبادرة بشكل رئيسي إلى رفع مستوى الوعي لدى الشباب بأهمية اتباع الأنظمة والقوانين المرورية والالتزام بأنظمة السلامة المرورية لتجنب الحوادث والتخفيف من نسبة الإعاقات التي تسببها، كما ستسلط الضوء أيضاً على الخسائر الاقتصادية والاجتماعية جراء الإعاقات الناجمة عن الحوادث ونقل المعاناة الاجتماعية لذوي المعوقين في ظل ارتفاع نسبة الإعاقات الناجمة عن الحوادث المرورية وما تسببه من معاناة لذوي المعوقين.

وتسعى المبادرة إلى تعزيز مقومات السلامة المرورية وتعريف المجتمع بشكل أكبر بما تسببه الحوادث المرورية من خسائر بشرية واقتصادية، وتوعية الشباب بأهم مسببات الحوادث كالسرعة دون مراعاة ظروف الطريق، وعدم إعطاء أولوية لعبور المشاة، وعدم الالتزام بخط الطريق، وعدم ترك مسافة أمان كافية وعدم الإلمام بالقيادة، وتجاوز الإشارة الحمراء وغيرها من المسببات الأخرى،حيث باتت الحوادث المرورية ومايتبعها من آثار سلبية هاجساً اجتماعياً واقتصادياً للفرد والأسرة والمجتمع، إذ تكبد الاقتصاد الوطني سنوياً مايقارب ال"21" مليار ريال.

وحسب الإحصائيات المرورية سُجلت أكثر من "7000" حالة وفاة لعام 1433ه،أي بمعدل "20" حالة وفاة يومياً، فيما تصل نسبة الوفيات جراء الحوادث بين الشباب السعودي ممن تتراوح أعمارهم بين "18_ 22" سنة "72%"، وتقدر نسبة المعوقين إعاقات حركية 80%، وتصل نسبة المعوقين جراء الحوادث إلى أكثر من 30% من المصابين المنومين في المستشفيات،فيما تشكل مخالفات السرعة مانسبته "24,6%" من هذه الحوادث، ومخالفة تجاوز الإشارة تشكل نسبة"21.2%".

وتسعى جمعية الأطفال المعوقين أن تقوم بالإضافة إلى دورها الإنساني، بدور اجتماعي توعوي تسعى من خلاله وبالتعاون مع شركائها إلى معالجة هذه القضية الهامة، وبما ينعكس إيجاباً على الفرد والأسرة والمجتمع،إذ إن حملة "يعطيك خيرها" مبادرة وطنية لجمعية الأطفال المعوقين بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور، ويصاحبها برامج تلفزيونية ومجموعة من الفعاليات الاخرى.