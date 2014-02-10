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خادم الحرمين يدعو ملك البحرين إلى حضور «الجنادرية 29»

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خادم الحرمين يدعو ملك البحرين إلى حضور «الجنادرية 29» خادم الحرمين يدعو ملك البحرين إلى حضور «الجنادرية 29»

    تسلم جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الشقيقة رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود تضمنت دعوته حفظه الله للملك حمد لحضور افتتاح المهرجان الوطني التاسع والعشرين للتراث والثقافة التي تنظمه في الجنادرية وزارة الحرس الوطني سنويا تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين.

وسلم الرسالة للملك حمد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة البحرين الدكتور عبدالله بن عبد الملك آل الشيخ خلال استقبال جلالته له في روضة قصر الصخير يوم أمس الأحد.

وأعرب الملك حمد عن خالص شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله على هذه الدعوة الكريمة لهذه المناسبة التي بدأت منذ عهد المغفور له بإذن الله تعالى الملك خالد بن عبدالعزيز آل سعود طيب الله ثراه والتي تعكس عمق ومتانة العلاقات الاخوية التاريخية الوثيقة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين.

وأشاد الملك حمد خلال اللقاء بما تشهده العلاقات البحرينية من نمو وتقدم على كافة الاصعدة، كما أثنى على الدور الذي يضطلع به مهرجان الجنادرية في الحفاظ على التراث العربي السعودي الأصيل وبما حققه من نجاح متواصل وما يحظى به من اهتمام من قبل المفكرين والباحثين والمثقفين والمهتمين بالتراث والثقافة.

كما نوه بتنوع فعاليات المهرجان الثقافية والفكرية والفنية والأدبية معرباً جلالته عن تمنياته بالنجاح لهذا المهرجان الذي يؤكد تميز الدور الحضاري للمملكة العربية السعودية.

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