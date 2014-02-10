دروس وعبر عن فلسفة «التفوق في إسعاد الناس»

بمناسبة انطلاق أعمال القمة الحكومية في عامها الثاني اليوم حرصت "البيان" على اصدار كتاب شامل برعاية مؤسسة الامارات لأنظمة التبريد المركزي (إمباور)، يتضمن موضوعات تشكل في مجملها جوهر العمل الحكومي وهو "التفوق في اسعاد الناس"، الذي يعد مقياسا لنجاح الأداء الحكومي. واشتمل الكتاب على دروس وعبر من القمة الحكومية الاولى حيث أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي انه عندما تطور الحكومات نفسها وخدماتها لتسهيل حياة الناس، فإنها تحقق لهم الراحة والسعادة، عندما تخلق الحكومات الفرص لأبناء الوطن.

فإنها تحقق لهم السعادة، وعندما تقدم الحكومات أفضل أنظمة التعليم لأبناء الوطن، فإنها تزودهم بأهم أسلحة بناء مستقبلهم ليكونوا سعداء، عندما تقدم الحكومات رعاية صحية متميزة، فلا شيء أكثر إسعاداً للمريض من الشفاء والراحة. عندما تطور الحكومات البنى التحتية، فإنها تختصر المسافات، وتقرب البعيد، وتقلل الأوقات الضائعة من أعمار الناس، ولا شك ان ذلك سيسهم في سعادتهم وراحتهم، عندما يتحقق العدل، ويجد المظلوم حقه بسهولة ويسر، فإن هذا يحقق السعادة والاطمئنان للمجتمع بأسره.

تحقيق السعادة

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الهدف من القمة الحكومية هو تحقيق السعادة لمجتمع الامارات من خلال العمل على تطوير التعليم وتحقيق العدالة للجميع وخلق الوظائف للشباب.

بالإضافة الى تطوير البنية التحتية الشاملة، مجددا سموه القول: "إننا سلطة للناس ولسنا سلطة عليهم فالمدير في أية دائرة هو موجود لإسعاد الناس والتسهيل عليهم ومساعدتهم في انجاز معاملاتهم دون تأخير وتحت أي ظرف»، مضيفا سموه "نحن نسير على نهج المؤسسين وعلى نهج صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، الذي يضع في مقدمة أولوياته المواطن .. فالمواطن أولاً وثانياً وثالثاً، نحن أقمنا دولة وغيرنا أطاح بدول، ونحن على ثقة بأن رؤيتنا للعام 2021 سوف تتحقق بجهود الجميع خاصة الشباب في مختلف المواقع الحكومية ولنكون افضل دول العالم".

عصف وخلوة

واستعرض الكتاب حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على اشراك شعب الإمارات في أكبر عصف ذهني في العالم لتطوير قطاعي الصحة والتعليم في الدولة عبر توليد أكبر قدر ممكن من الأفكار والحلول الإبداعية يشترك الجميع في صياغتها وتطويرها وتنفيذها.

وتمخض العصف الذهني الإماراتي عن 65 ألف فكرة واقتراح شارك بها القادة والوزراء والمواطنون والمقيمون على حد سواء؛ لتشكل مظاهرة إبداعية وابتكارية لا سابقة لها. فقد استخدمت جميع وسائل الاتصال في تلقي المشاركات، وتم تنظيم خلوة وزارية لمجلس الوزراء خلال شهر ديسمبر الماضي على مدار يومين وتخصيصها بالكامل لمناقشة الأفكار الجديدة في هذين القطاعين عبر إقامة "مختبر للابتكار الحكومي".

الحكومات والمدن الذكية

وسجل الكتاب ايمان حكومة دولة الامارات بضرورة الإبداع في تقديم الخدمات الحكومية، وفي هذا الاطار اطلق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي مبادرة "الحكومة الذكية" على المستوى الاتحادي، لتكون مرحلة ما بعد الحكومة الإلكترونية، وذلك من خلال توفير الخدمات الحكومية على الهواتف والأجهزة المتحركة للمتعاملين، وبما يتوافق مع رؤية سموه في توفير كافة الخدمات الحكومية وتسهيل وصولها للمتعاملين في الدولة في أي مكان وفي أي وقت على مدار 24 ساعة طيلة أيام الأسبوع.

كما أعلن سموه عن مشروع تحويل دبي إلى "مدينة ذكية" بما يكفل إدارة كافة مرافق وخدمات المدينة عبر أنظمة إلكترونية ذكية ومترابطة وتوفير الانترنت عالي السرعة لكافة السكان في الأماكن العامة وتوزيع أجهزة استشعار في كل مكان لتوفير معلومات وخدمات حية تستهدف الانتقال لنوعية حياة جديدة لجميع سكان وزوار إمارة دبي، وتحسين الحياة وتسخير التكنولوجيا لصنع واقع جديد في مدينة دبي وحياة مختلفة ونموذج جديد في التنمية.

وأعلن سموه كذلك، الانتقال بمدينة دبي من «منصة الحكومة الإلكترونية» إلى منصة «الحكومة الذكية» مع توفير معظم الخدمات الحكومية على أجهزة الهاتف المتحرك بحلول عام 2015.

أجندة الرقم واحد

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أجندة التحسين للدوائر الحكومية لسنة 2014 "أجندة الرقم واحد لحكومة دبي" والتي تتضمن تطوير 50 خدمة حكومية قائلا: إننا في حكومة دبي نعلم أن فكر محمد بن راشد يسير بوتيرة متسارعة ولهذا كان علينا إسراع الخطى والبدء بأجندة الرقم واحد لحكومة دبي، إننا في هذه المناسبة نجدد العهد لقيادتنا الرشيدة بأننا سنكون الرقم واحد وهذا لن يتحقق إلا بتكامل جميع الجهات الحكومية معاً لتحقيق الهدف المنشود.

وطورت الامانة العامة للمجلس التنفيذي لحكومة دبي مبادرة «مركز نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية» كمبادرة رائدة تهدف إلى رفع كفاءة الخدمات الحكومية والتركيز على المتعاملين بما يتماشى مع خطة دبي الاستراتيجية 2015 انطلاقا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبتوجيهات من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لحكومة دبي.

ويتميز المركز باحتوائه على مكونات رئيسية تعمل سوية كنظام متكامل صمم لدعم الجهات الحكومية في تقديم خدمات مرموقة مبنية على وثيقة النموذج، وتطبيقات ميدانية تعكس واقع تقديم الخدمات في العمل الحكومي وتغطي القطاعات الاستراتيجية الخمسة لخطة دبي الاستراتيجية بالإضافة إلى مجموعة من الأدلة الإرشادية التي تمكن الجهات الحكومية من التطبيق الفاعل لهذا المركز .

ويضع مركز نموذج دبي لتقديم الخدمات الحكومية المتعامل (سواء كان مواطناً أو مقيما أو سائحاً) في قلب عملية تقديم الخدمة الحكومية، لتصبح الجهات الحكومية مرتبطة بالمتعامل، فتستمع إلى صوته، وترى الخدمة بمنظوره وتأخذ بوجهة نظره، لتضمن بذلك ديمومة تقديم خدمات مبدعة وخلاقة ترقى بمكانة دبي الرائدة.

ويستعرض الكتاب جهود كل من الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة خلال 2013، واللذين وصفهما صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي خلال القمة الحكومية التي عقدت في فبراير الماضي بأنهما المحركان الرئيسيان للحكومة.

دور بارز

وأشاد سموه بعطاءات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ودورهما البارز والبناء في التطوير الحكومي وخدمة الوطن والمواطن على غير صعيد وفي مختلف المجالات.

وعرض الكتاب جهود سموهما كل في قطاعه مظهرا جهود سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان في تطوير الاداء الفني والاداري والالكتروني في وزارة الداخلية، وجهود المجلس الوزاري للخدمات الذي يرأسه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان لمتابعة الأجهزة الحكومية الاتحادية في تنفيذ السياسة العامة للدولة بهدف النهوض بمستوى الخدمات الحكومية وذلك من خلال تطوير السياسات والقوانين ومتابعة تنفيذها وتطوير مستويات الخدمات الحكومية والتخطيط الاستراتيجي وتحقيق الحوكمة ونشر ثقافة الخدمة الحكومية المتميزة ومتابعة التنمية البشرية والأداء وتحقيق الكفاءة الإجرائية والتنسيق البناء مع السلطات المحلية المسؤولة في كل إمارة من إمارات الدولة.

تنافسية

ويسجل الكتاب تخطي دولة الإمارات اربعة مراكز عالمية لتتبوأ المرتبة الثالثة والعشرين على مؤشر تقرير التنافسية العالمي 2013 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي بدافوس، بعد أن كانت في المرتبة السابعة والعشرين العام الاسبق. وعزز اقتصاد الدولة مكانته للعام السابع على التوالي كالاقتصاد العربي الوحيد والـ23 عالمياً ضمن مرحلة "الاقتصادات القائمة على الإبداع والابتكار" والتي تعتبر أكثر مراحل تطور الاقتصادات العالمية بناءً على منهجية المنتدى الاقتصادي العالمي والذي يصنف 144 دولة ضمن 5 مجموعات يشملها تقرير التنافسية العالمي الذي يصدر سنوياً عن المنتدى الاقتصادي العالمي ومقره في جنيف بسويسرا.

وتفوّقت الإمارات في اعتماد اقتصادها على الإبداع والابتكار على دول رائدة مثل نيوزلندا، واستراليا، وايطاليا وإسبانيا، كما ارتقى مؤشر "جودة مؤسسات الدولة" إلى المرتبة 12 عالمياً متقدمةً 10 نقاط عن العام السابق، وارتقى مؤشر تنافسية "كفاءة سوق العمل" بـ21 نقطة ليصل إلى المرتبة 7 عالمياً.

الإمارات نجحت في بناء اقتصاد متين قائم على الإبداع والابتكار

قال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي "إمباور" في الكلمة الافتتاحية لكتاب القمة الحكومية الذي تصدرته "البيان" اليوم إن دولة الإمارات العربية المتحدة حققت الكثير من الإنجازات على الصعيدين العربي والعالمي تحت القيادة الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة (حفظه الله)، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي (رعاه الله). ونجحت الدولة خلال فترة زمنية قصيرة في بناء اقتصاد متين قائم على الإبداع والابتكار.

وواصلت اعتماد سياستها الاقتصادية القائمة على تنويع مصادر الدخل والاستثمار، وخصوصاً في القطاعات غير النفطية. كما حققت الدولة تقدماً واضحاً في كافة مؤشرات التنمية وفرضت نفسها على الساحة العالمية، وهو ما جعلها تتبوأ مكانة عالمية مرموقة وتحتل مرتبة الصدارة في شتى المجالات.

وأوضح انه في مجال الاستدامة، قطعت الدولة شوطاً كبيراً، حيث أطلقت العديد من المبادرات النوعية التي جعلت منها من أكبر داعمي الاستدامة على المستويين الإقليمي والعالمي. ومن بين الإنجازات التي حققتها الدولة خلال تاريخها الحافل بالنجاحات، استضافتها للمقر الرئيسي للوكالة الدولية للطاقة المتجددة "إيرينا"، لتصبح بذلك أول دولة غير أوروبية تستضيف مقراً رئيسياً لإحدى وكالات منظمة الأمم المتحدة.

وفي هذا الإطار، اعتمدت "إمباور" تقنيات جديدة لحماية البيئة وتوفير السلامة المستدامة في الإمارات، ونفذت العديد من التجارب الهادفة إلى تعزيز الاقتصاد الأخضر في الدولة، مثل الاستخدام الناجح لمياه الصرف الصحي المعالجة في توليد طاقة التبريد.

وتعتبر هذه التجربة من أحدث الطرق المبتكرة في هذا المجال والتي تعود بالعديد من الفوائد الاقتصادية والبيئية، وذلك لكونها تساهم بخفض استهلاك المياه الصالحة للشرب بمقدار النصف، وبالتالي الحفاظ على أحد أهم الموارد القيّمة في منطقة الشرق الأوسط. كما أحرزت "إمباور" تقدماً كبيراً في مجال الاستثمار في التقنيات المبتكرة وإجراء البحوث والتطوير، لاسيما من خلال اعتمادها لبرنامج مبتكر يربط كافة المحطات والعمليات التشغيلية عبر غرفة تحكم واحدة، بما يوفر في التكاليف والوقت والموارد.

وتقديراً للتقدم الذي حققته الشركة في مجال الاستدامة، حصلت "إمباور" مؤخراً على "جائزة الإمارات للطاقة 2013"، وهي شهادة تؤكد الجهود التي نبذلها في سبيل تفعيل الابتكارات التكنولوجية في قطاع التبريد لتحقيق التنمية المستدامة.

رؤية الإمارات 2021

يشير الكتاب في صفحاته الى ان دولة الامارات تمضي الى مستقبل مشرق وتسير بخطى حثيثة وعلى قاعدة صلبة من الانجازات الوطنية نحو انطلاقة كبرى تستهدف الوصول الى مصاف الدول الاولى في العالم من خلال انجاز الخطط الوطنية المدرجة في رؤية الإمارات 2021 «متحدون في الطموح والعزيمة» بحلول عام 2021، والتي تنص في ديباجتها على «أنه في ظل اتحاد قوي وآمن، يخطو الإماراتيون بثقة وطموح، متسلحين بالمعرفة والإبداع لبناء اقتصاد تنافسي منيع في مجتمع متلاحم متمسك بهويته، ينعم بأفضل مستويات العيش في بيئة معطاءة مستدامة».

كما يتعرض الكتاب للإنجازات الحكومية على المستوى الاتحادي في قطاعات التعليم والصحة والامن والعدالة ويعرض تجارب التطوير الحكومي من خلال برامج متخصصة مثل برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي وبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز، والتنمية واستخدام الطاقة المستدامة من خلال مدينة "مصدر" وبناء وتشغيل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية.

استعراض تجربة أكبر عصف ذهني في العالم لتطوير الصحة والتعليم

سجل الكتاب الإيمان بضرورة الإبداع في تقديم الخدمات الحكومية

عندما تطور الحكومات نفسها وخدماتها لتسهيل حياة الناس فإنها تحقق راحتهم

سعي الحكومة لإيجاد الفرص لأبناء الوطن يحقق سعادتهم

تقديم أفضل أنظمة التعليم لأبناء الوطن يزودهم بأهم أسلحة بناء مستقبلهم