محمد بن راشد: الجندية شرف وتضحية وفــــداء وتصنع من الشباب رجالاً أشداء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن الجندية شرف وتضحية وفداء وتصنع من الشباب رجالاً أشداء، وتغرس في نفوسهم حب الوطن والولاء لقيادته، والانتماء الصادق لتراب هذا الوطن العزيز الذي يعطي أبناءه دون منة، ويجزل العطاء لهذا الشعب، كي يظل سعيداً مستقراً آمناً وعزيزاً في داره على مساحة أرض دولته.

جاء ذلك خلال رعاية سموه حفل افتتاح مهرجان الوحدات المساندة للرماية في دورته الثانية بعد عصر أمس.

ولدى وصول سموه الى موقع الاحتفال في ميدان الرماية بمنطقة الحفار على طريق أبوظبي العين يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي استعرض سموه ثلة من حرس الشرف التابع لقوات المساندة ثم عزفت فرقة موسيقى القوات المسلحة السلام الوطني.

بعدها أدت كوكبة من الفرسان على صهوات جيادهم التحية إلى صاحب السمو راعي الحفل خلال مرورهم من أمام المنصة الرئيسية.

ومن على المنصة الرئيسية، شاهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم والحضور جانباً من منافسات المهرجان جرت بين عدة فرق في الرماية على الصحون. وفي الأثناء قدمت فرقة الوحدات المساندة للفنون التراثية رقصات وأهازيج شعبية فولكلورية أضفت على المهرجان البهجة والفرح بحضور صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وسمو ولي عهده لفعاليات هذا الحدث الوطني الذي يجسد التلاحم بين القوات المسلحة والمجتمع الاماراتي المدني.

وتسلم صاحب السمو راعي الحفل درعاً تذكارية تخلد المناسبة قدمها لسموه معالي اللواء عبدالله بن مهير الكتبي قائد قوات الوحدات المساندة وقبلها سموه بكل فخر واعتزاز متمنياً لقواتنا المسلحة الباسلة والوحدات المساندة لها اطراد التقدم والرفعة واكتساب المزيد من العلوم والمهارات العسكرية التي تزيدهم منعة وقوة وثقة بالنفس وإيماناً بالله والوطن.

ثم ترجل صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الى ميدان الرماية، حيث شاهد سموه عن قرب تجربة عملية للرماية ببندقية "أرسلان" نفذها عدد من طلاب المدارس الثانوية الحكومية بكل مهارة ودقة ونالوا ثناء سموه وإعجابه بقدراتهم ومهاراتهم، ومشيداً سموه بالمدربين العسكريين الذين يقومون على تدريب هؤلاء الشباب من أبناء الوطن على مختلف أعمارهم.

وتفقد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معرض الأسلحة والمعدات المصاحب للمهرجان، حيث اطلع سموه على مجموعة من الأسلحة المستخدمة في وحدات قواتنا المسلحة منها الدبابة الفرنسية "كلارك" ومدافع ميدانية ونماذج من بعض القطع البحرية والمستشفى الميداني وبنك الدم ومعدات الحراسة المتطورة ثم زار سموه جناح شركة "توازن" الوطنية وتعرف الى بعض منتجاتها من الأسلحة الخفيفة التي تصنع في الدولة بأيدٍ وطنية مئة بالمئة.

رافق سموه في المهرجان معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن في دبي ومعالي الفريق مصبح بن راشد الفتان مدير مكتب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي واللواء خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي.

كما حضر الحفل عدد من الشيوخ وكبار المسؤولين في الدولة من مدنيين وعسكريين وحشد من المواطنين.

يذكر أن مهرجان الرماية للوحدات المساندة مخصص للمدنيين من مختلف الأعمار من ابناء الوطن، حيث من المتوقع ان يصل عدد من المتدربين على الرماية نحو عشرة آلاف مواطن مدني خلال الفترة من التاسع الى الخامس عشر من الشهر الجاري. ويهدف المهرجان الى إعداد الشباب وتأهيلهم للالتحاق بالخدمة العسكرية الوطنية بكل جهوزية واستعداد جسدي ونفسي ويزرع فيهم روح التحدي والإقبال على الانخراط بهذا الواجب الوطني المقدس.