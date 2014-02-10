أتليتيكو يطالب لاعبيه بالتماسك بعد الهزيمة الثانية على التوالي

مدريد / أ ش أ / طالبت ادارة نادى أتليتكو مدريد والجهاز الفنى نجوم فريق كرة القدم بالتماسك والتعاون للعودة الى طريق الانتصارات بعد الهزيمه بهدفين دون رد امام الميريا الصاعد حديثا للاضواء.

ولم تدم فرحة أتليتيكو مدريد باعتلاء صدارة دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم لاول مرة منذ نحو عقدين طويلا حيث لم يمكث في القمة سوى لاسبوع واحد كان الاول له منذ 1996 .. وكانت الهزيمة امام الميريا هى الثانية على التوالي بعد الخسارة بثلاثة اهداف دون رد امام ريال مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لكاس ملك اسبانيا يوم الاربعاء الماضي.

واستغل ريال عثرة اتليتيكو ليقفز الى الصدارة بفارق الاهداف عن غريمه في المدينة بعد فوزه 4-2 على فياريال. وينتظر الفريقان نتيجة مباراة برشلونة مع اشبيلية في وقت لاحق .. وفى حال فوزه في اشبيلية سيتساوى برشلونة حامل اللقب برصيد 57 نقطة من 23 مباراة مع ريال واتليتيكو قبل 15 مباراة على نهاية الموسم.

ورغم انه من السابق لاوانه استبعاد حظوظ اتليتيكو مدريد في الفوز باللقب دقت الهزيمة ناقوس الخطر ما دعا القائد جابي لان يطلب من زملائه الوحدة والعمل بكل جهد لمواصلة السير في الطريق الصحيح.

وقال جابي فى تصريح للصحفيين "الفريق فى حالة غضب وحزن لكن يتعين علينا ان نرفع رؤوسنا وان نعمل بقوة اكبر قدر المستطاع لتعويض الهزيمتين في اقرب وقت.".. و"سنرى ان كان هذا الفريق يملك القدرة على تجاوز هذا الموقف."

وتشكيلة اتليتيكو ليست في قوة غريميه ريال وبرشلونة وهو ما اثار شكوكا حول قدرته على المنافسة في ثلاث جبهات هذا الموسم.

وصعد أتليتيكو أيضا لدور الستة عشر في دوري ابطال اوروبا وسيخوض مباراة الذهاب امام مضيفه ميلانو في 19 فبراير الجاري.

ويعانى سيميوني من مشكلة بعدما نقل لاعب الوسط البرتغالي تياجو على محفة الى خارج الملعب بعد اصابته في الركبة.