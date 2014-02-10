بورتو يصعد لوصافة الدوري البرتغالي في انتظار دربي لشبونة

لشبونة، (إفي): صعد بورتو لوصافة الدوري البرتغالي لكرة القدم مؤقتا بفوزه الساحق على ضيفه باكوس فيريرا، ضمن الجولة الثامنة عشرة من المسابقة، مستغلا تأجيل دربي العاصمة بين بنفيكا وسبورتنج لشبونة لسوء الأحواء الجوية.

تقدم ريكاردو كواريزما من ركلة جزاء لـ"التنانين" قبل نهاية الشوط الأول بدقيقتين.

وقبل نهاية المباراة بدقيقتين أضاف جاكسون مارتينيز الهدف الثاني، قبل أن يختتم ريكاردو بيريرا الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من عمر اللقاء.

ورفع بورتو رصيده إلى 39 نقطة، ليبتعد بنقطة مؤقتا عن بنفيكا المتصدر، وبفارق نقطة عن لشبونة.

وينتظر أن يخوض فريقا العاصمة لقاءهما بنفس الجولة الـ18 بعد غد الثلاثاء.