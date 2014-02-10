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جمال بيومى: مصر قادرة على التقدم الاقتصادى بمشاركة جميع أفراد المجتمع

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جمال بيومى: مصر قادرة على التقدم الاقتصادى بمشاركة جميع أفراد المجتمع جمال بيومى: مصر قادرة على التقدم الاقتصادى بمشاركة جميع أفراد المجتمع

قال السفير الدكتور جمال بيومى، أمين عام المشاركة المصرية الأوروبية بوزارة التعاون الدولى: "إننا ننتج أقل مما نستهلك "ونطالب بزيادة الأجور دون أن ننتج ونعمل، مشيراً إلى أننا دولة إبداع البشر وليس حضارة الحجر".

وأضاف بيومى، خلال حواره مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى، المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن كلمته اليوم أمام الندوة التثقيفية بنادى الجلاء التى حضرها المشير السيسى، أكد فيها على أهمية استعادة الأمن والاستقرار لجذب الاستثمارات العالمية ودفع عجلة الإنتاج، موضحاً أن قادرة على النهوض والتقدم الاقتصادى بمشاركة جميع أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن علم الاقتصاد، ليس له أخلاق والدولة دورها تحقيق العدالة الاجتماعية بين المواطنين.

وتوقع بيومى أن تضخ العديد من الدول العربية والأجنبية استثمارات جديدة داخل مصر، خلال الفترة القليلة المقبلة، معرباً عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار فى مصر، بعد الانتهاء من كل الاستحقاقات الانتخابية وتحقيق خارطة الطريق، خصوصاً أن معالم دخول الاستثمارات، بدأت تظهر بعد إعلان العديد من الشركات العربية والأجنبية عن نيتها للتوسع والدخول فى مصر، مؤكداً أن المستثمر لا يأتى للاستثمار فى مصر أو أى بلد آخر، إلا إذا كان يتوقع تحقيق أرباح قوية، ولديه ثقة فى مناخ الاستثمار فضلا عن وجود استقرار سياسى واجتماعى داخل البلاد.

وأوضح أن مصر دولة جاذبة للاستثمارات بطبعها، لكن الظروف السياسية حالت دون ذلك، ومصر لديها مقومات وموارد تستقطب أى رأسمال دولى ومحلى، من خلال الموقع الجغرافى والكثافة السكانية التى تمثل أهم عامل لجذب المستثمرين، خصوصاً أنها تسهم فى توفير العمالة المطلوبة بدون أعباء كبيرة على المستثمر فى ظل وجود سوق استهلاكية تصل إلى 90 مليون مستهلك.

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مصر 365

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