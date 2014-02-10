سيرين عبدالنور تطلق حملة لمواجهة العنف ضد المرأة

وقعت الفنانة سيرين عبدالنور عريضة لمواجهة العنف ضد المرأة من بعد ظهر يوم الأحد في المركز التجاري "Le Mall" في منطقة ضبية في بيروت.

وجاء توقيع هذ العريضة بعد أن قامت سيرين بدعوة معجبيها ومحبيها عبر موقع فيس بوك يوم السبت، للقائها في هذا اليوم لإطلاق حملة "ضد العنف" للمرأة التي تأتي ضمن أهداف برنامجها الجديد "بلا حدود"، وأكدت الفنانة اللبنانية أن هذه العريضة سترفع إلى "الحكومات اللبنانية" حيث أتت هذه الخطوة بعد تكرار أحداث قتل الزوجات من جراء الضرب المبرح.

في حين تواجد إلى جانب سيرين فريق عمل برنامجها الواقعي "بلا حدود" وعدد كبير من المعجبين الذين لبّوا دعوتها، بالإضافة إلى زوجها رجل الأعمال اللبناني فريد رحمة.

فبدأ حفل التوقيع بكلمة من سيرين تطالب بوقف العنف ضد المرأة، وبعدها حملت العريضة وتجولت في أرجاء "Le Mall" طالبةً من أكبر عدد ممكن من المواطنين التوقيع عليها، وإستطاعت أن تحصد بأقل من ساعة أكثر من ألف توقيع.

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