ألين خلف تنتظر مولوداً

تتحضر الفنانة ألين خلف لإستقبال مولودها الأول من زوجها ومدير أعمالها كارلو أيوب بعد أن عقدا زواجهما في تموز الماضي.

وحسب ما جاء في "موقع النشرة" ألين هي في الأشهر الاولى من الحمل وتنتظر بفارغ الصبر وبفرح اللحظة التي ستصبح فيها أماً، ولهذا السبب اكتفت بأداء بعض الحركات البسيطة في الحلقة الأخيرة من برنامج رقص النجوم.

يذكر أن ألين تزوجت من مدير أعمالها مدنياً في قبرص، من بعد قصة حب جميلة جمعتهما علماً أن هذا الإرتباط واجه معارضة من قبل المقربين.

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