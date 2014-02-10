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ملك جمال لبنان يعبر عن إعجابه بالداعية مصطفي حسني

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ملك جمال لبنان يعبر عن إعجابه بالداعية مصطفي حسني ملك جمال لبنان يعبر عن إعجابه بالداعية مصطفي حسني

أعرب ملك جمال لبنان وسام حنا عن إعجابه بالداعية الإسلامي مصطفى حسني، ما يشير إلى أن تأثير الداعية الشاب لم يقتصر على مسلمين فحسب، “لكنه تعدى ذلك إلى بعض الشباب المسيحيين” بحسب ما قاله حنا.

كما وصف حنا الداعية بأنه “من خيرة الدعاة ومن الفئة المعتدلة والنادرة جدا في الوطن العربي”، لافتا الانتباه إلى رجال دين “كفرونا بفتاويهم التي لا تمت للدين والعقل بصلة”.

على الرغم من أن بعض المتابعين استقبلوا هذا التصريح بشيء من الدهشة إلا أن آخرين أعادوا إلى الأذهان ما ذكره وسام حنا في لقاءاته الصحفية حول دراسته العلوم الإسلامية في الجامعة، علما أنه يعتنق المسيحية، وإن أشار إلى أنه يفهم الله بطريقته وفقا لوصفه.

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