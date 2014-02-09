تأجيل دربي العاصمة البرتغالية بين بنفيكا وسبورتنج لشبونة للثلاثاء

تقرر إقامة مباراة دربي العاصمة البرتغالية بين بنفيكا وسبورتنج لشبونة إلى يوم الثلاثاء المقبل بعد أن تم تأجيلها اليوم لسوء الاحوال الجوية.

وأعلن نادي بنفيكا عن تأجيل الدربي الى الثلاثاء، مع الإشارة الى وجود "أضرار طفيفة" بسقف ملعب لالوش، الذي كان سيحتضن القمة، بسبب الرياح الشديدة.

وأعلنت رابطة الدوري البرتغالي عن تأجيل المباراة بعد الاتفاق مع الناديين وسلطات الحماية المدنية بسبب قوة الرياح، وذلك بعد 45 دقيقة من الموعد المحدد لها مسبقا.

واثناء قيام لاعبي الفريقين بالإحماء قبل الدربي تطايرت أجزاء من سقف الملعب، الذي يحتضن نهائي النسخة الحالية من بطولة دوري أبطال أوروبا، وكان من الصعب التحكم في الكرة وتوجيهها.

وطلب المسؤولون بالملعب من الجماهير مغادرة مقاعدهم بعد إبلاغهم بتأجيل اللقاء لأسباب أمنية.

ويتصدر بنفيكا البطولة بـ40 نقطة قبل القمة، بفارق نقطتين فقط عن سبورتنج لشبونة.