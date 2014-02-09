استيقظ «محروس» مفزوعاً على أصوات أغانى الموتوسيكلات الشاردة التى تجوب الشوارع، تزعجنا ليلاً وتسرقنا صباحاً وتتحرش بنا بعد الظهر. بعدها واجهته صعوبة بسيطة فى الخروج من باب عمارته؛ فقد قرر أحد السكان جمع تبرعات وبناء زاوية صغيرة فى مدخل العمارة أسماها «المسجد الأقصى الجديد»، والمشكلة أنها تؤوى ليلاً مجموعة من اللصوص المعروفين فى المنطقة.

شاء حظ «محروس» السعيد أن يقرر عدد من سائقى السرفيس، المدعومين بأولاد الحلال من البلطجية، إنشاء «موقف» فى شارعه، كانوا يسرقون فى الأجرة لكنهم يوفرون عليه ثمن التاكسى الذى يعيد برمجة العداد ويسرقه أيضاً.

قبل هذا «الموقف» كان الشارع عبارة عن جراج خاص افتتحه أحدهم لتحسين دخله بفرض الإتاوات على الجميع. عانى «محروس»، كالعادة، من الزحام الشديد والطرق المغلقة بالبائعين ووصل أخيراً لعمله.

فى هذا اليوم حكى له أستاذ «منعم» عن عربته التى سُرقت وكيف أن العربة المسروقة فى بلدنا مثل شرف البنت، لا يعود. وحكت له مدام «إنصاف» عن ابنتها التى حاول أحد السائقين اختطافها واغتصابها. قرر «محروس» أن يهرب من إزعاج الجميع بمطالعة الجريدة. قرأ أن الداخلية أوقفت شخصاً لأنه كتب رأياً على «فيس بوك»، كما قبضت على مجموعة من الشباب بتهمة إنشاء موقع إلكترونى دون ترخيص!

فى رحلة العودة إلى بيته، انتزع أحدهم حقيبة «محروس» وجرى مسرعاً، فى حين كانت الموتوسيكلات تتحرش بالبنات على أنغام «تسلم الأيادى».

يومها، وبالصدفة، شاهد «محروس» أحد برامج «التوك شو»، ووجد أن الضيف يتغزل فى الشرطة وأدائها، ويقول ما معناه (علشانك يا داخلية هاحب البلطجية)! وأنها عادت و«شايفة شغلها تمام». قبل النوم مباشرة استسلم «محروس» للأمر الواقع ووضع وسادته على رأسه وتمتم راضياً: «بس الحمد لله الداخلية كسبت الأهلى واحد صفر»!

الداخلية لم تعد لعملها كما يروج البعض بل عادت لعاداتها القديمة، فالأمن ليس أمناً سياسياً فقط! والتهديد لا يأتى فقط ممن يكتبون على «فيس بوك» أو على الجدران. القيام بالواجب الوطنى فى الملف السياسى لا يعنى توقف الحياة فى باقى الملفات. ولا يمكن أن يكون «الشعب والشرطة إيد واحدة» طالماً أن كليهما يخدم نفسه بنفسه!

Twitter: @RamyGalalAmer