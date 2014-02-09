تسريب العوا

تنشر جريدة «الوطن» تسجيلاً مسرباً لحوار بين محمد مرسى ومحاميه. التسجيل لا يتضمن مفاجآت خطيرة. لم تكشف الجريدة عن مصدرها. لن تكشف. هذا حق أصيل بالتأكيد. لا أريد أن أناقش جدوى سعى الجريدة لهذا السبق الصحفى. لا توجد أهمية لمناقشة ما دار بين المتهم والمحامى. المهم مناقشة قانونية ذلك. ما هدف تسريبه.

من حق المتهم أن يتداول مع محاميه. لم يكونا يتداولان. كانا يتناقشان فى السياسة. لم يتطرقا تقريباً للقضية. لاحظ من قرأ وسمع أن هناك نوعاً من التحسب فى النقاش. استثار هذا انتباه كُثر. يجوز جداً أن يكون التسريب من طرف غير متوقع. وجدت الجريدة التسريب فى طريقها. هى بهذه الطريقة تخدم محمد مرسى. يمكن لمحاميه أن يشكو ذلك.

لا أعرف ما هو نص القانون المصرى فى ذلك. أعرف كيف ينظر الغرب إلى هذا. الغرب يعتقد أنه يجب للمحامى أن يتداول سراً مع المتهم. فى الأغلب تكون المداولات خاضعة لتنصت ما. لكن هذا لا يُنشر. لا يتم استخدامه صحفياً. المفروض أن تكون هناك مواثيق لذلك. المفروض أن المحكمة تحمى ذلك. حتى يتأكد الجميع أن المحاكمة عادلة. الإخوان قبل غيرهم يجب أن يتأكدوا أن المحاكمة عادلة.

اشتهرت «الوطن» بهذه التسريبات. حصلت على كثير منها. لست أدرى بأى أسلوب. لست مهتماً. عدد من التليفزيونيين ينشر تسريبات أخرى. يردد البعض أن الدولة وراء ذلك. المهم ليس من وماذا. المهم هو ماذا بعد هذا؟! إلى متى؟ ما هى الفائدة؟ التسجيلات شديدة الخطورة تحولت إلى تسليات بعد تكرار النشر. لا أجد فائدة إعلامية إضافية. أجد مشكلات قانونية فى الطريق.

نشرت الجارديان تسريبات سنودن. وثائق أمريكية خطيرة. احتاطت وهى تفعل ذلك. راجعت القانونيين. لم تنشر كل الوثائق. استفادت من بعضها. أعلن مسؤولوها فى مؤتمر صحفى أنهم لم ينشروا أكثر من ١٠٪. أنهم امتنعوا عن البقية. لا تستسلم الصحف الغربية لأى شىء. لديها أساليبها المقننة. لديها طرق صحفية فى الحصول على المعلومات. فى مصر تنتشر الآن التسريبات. ربما يخشى المصريون حالياً من أن تكون غرف نومهم قيد التسجيل. قد تحظى أجهزة التنصت برواج كبير فى الأيام المقبلة. لا أعرف من الصحفيين أم من غيرهم!!

يجوز جداً أن يذهب المحامى للمحكمة. يجوز جداً أن يكون هذا فخاً. الصحيفة لابد أن تهتم بعدالة المحاكمة. قبل اهتمامها بنشر التسريب. الاندفاع غير مفيد. سينتهى السبق الصحفى لكن المحكمة مستمرة. الإجراءات يجب أن تكون سليمة. القانون يحمى هذا. الصحافة تقول إنها تدافع عن تطبيق القانون. لا يجب أن تنتهك الصحافة القانون الذى تدافع عنه.

newton_almasry@yahoo.com