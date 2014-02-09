وزير الطيران يشهد تسلم "المصرية للمطارات" للترخيص الدولى لمطار الغردقة

احتفل مساء اليوم الأحد، بمطار الغردقة، اللواء جاد الكريم نصر، رئيس الشركة المصرية للمطارات، بتسلم الرخصة الدولية لمطار الغردقة، وذلك فى حضور المهندس عبد العزيز فاضل وزير الطيران المدنى، والطيار محمود طه الزناتى رئيس سلطة الطيران المدنى، وأعضاء مجلس إدارة الشركة، ومفتشى سلطة الطيران المدنى.

وقال "جاد الكريم" خلال الحفل، أن الترخيص يعد وثيقة دولية وإقليمية تعكس مدى كفاءة تشغيل المطار طبقاً للقواعد القياسية الدولية التى تحددها منظمة الطيران المدنى (الإيكاو) ومتطلبات سلطة الطيران المدنى المصرى.

ووجه رئيس الشركة المصرية للمطارات رسالة إلى العاملين بمطار الغردقة قائلا "تذكروا أن هذا الترخيص مؤقت ويتم تجديده , أى أن المحافظة على استمرار ترخيص المطار تعد أصعب من الحصول عليه, وتخيلوا معى عدم التجديد فى العام القادم,

> أن هذا سيعنى أنكم أمام المنظمات الدولية وشركات الطيران العالمية والوكالات قد أخليّتم ببنود هامة من بنود الترخيص, وهذا يعنى سقوط الترخيص وهو ما نرفضه جميعًا خاصة بعد كل هذه الجهود الشاقة للحصول على تجديد الترخيص ونحن بدورنا كشركة أنما نؤكد لكم أننا سندعم المحافظة على هذا الترخيص أيضًا".

فيما وجه "جاد الكريم" رسالة شكر إلى وزير الطيران على اهتمامه بحضور حفل تسلم الرخصة الدولية لمطار الغردقة.