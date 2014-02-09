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الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية ثلاث مرات اليوم

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الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية ثلاث مرات اليوم الطيران الحربي الإسرائيلي يخترق الأجواء اللبنانية ثلاث مرات اليوم

 

الطيران الحربي الإسرائيلي

اخترق الطيران الإسرائيلي الأجواء اللبنانية ثلاث مرات اليوم “الأحد” .

وذكرت بيان لقيادة الجيش اللبناني اليوم أن طائرة إستطلاع إسرائيلية اخترقت الأجواء اللبنانية صباح اليوم من فوق بلدة الناقورة، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق الجنوب، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش بجنوب لبنان.

وأضاف البيان أن طائرة مماثلة اخترقت الأجواء اللبنانية من فوق بلدة علما الشعب، ونفذت طيرانا دائريا فوق مناطق بيروت وضواحيها، جبيل والبترون، ثم غادرت الأجواء من فوق بلدة رميش أيضا .

وأشار البيان إلى أن طائرتين حربيتين إسرائيليتين اخترقتا ظهر اليوم الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفذتا طيرانا دائريا فوق كافة المناطق اللبنانية، من فوق بلدة علما الشعب بجنوب البلاد .

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