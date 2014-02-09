وزارة السياحة البولندية: مليون سائح يزورون مصر سنويا

أكدت ماريا نابوريسكا مسئول وزارة السياحة البولندية زيادة أعداد الأفواج السياحية الوافدة إلى مصر من 600 ألف سائح سنويا إلى مليون سائح.

وقالت ماريا نابوريسكا - فى تصريح لها على هامش مشاركتها فى مؤتمر اتحاد الشركات السياحية البولندية بالغردقة ممثلة عن وزيرة السياحة البولندية - إن انخفاض أعداد الأفواج البولندية خلال الفترة السابقة إلى مصر بسبب ما تناولته وسائل الإعلام بشكل خاطئ وترتب عليه قيام العديد من الدول بحظر السفر وتحذير رعاياها من السفر إلى مصر، ولكن الخارجية البولندية لم تمنع أحد من السفر وكانت هناك رحلات بولندية تصل إلى مصر.

وقالت "إننا نسعى لزيادة الأعداد مع عام 2014 الحالى".. مضيفة أن توصيات المؤتمر السنوى لشركات السياحة البولندية وإقامة ورش عمل لشركات واتحاد شركات السياحة البولندية جاءت تؤكد على عمق العلاقة بين البلدين، لافتة إلى توجيه شركات وفروع السياحة البولندية إلى مقاصد مصر السياحية باعتبارها من أهم المقاصد السياحية للبولنديين، والاتفاق مع وزير السياحة المصرى هشام زعزوع على حضور اتفاقية التعاون السياحى المشترك بين وزارتى السياحة المصرية والبولندية فى شهر أبريل القادم.