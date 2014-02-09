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إيران والوكالة الذرية تعلنان التوصل إلى اتفاق في 7 خطوات

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إيران والوكالة الذرية تعلنان التوصل إلى اتفاق في 7 خطوات إيران والوكالة الذرية تعلنان التوصل إلى اتفاق في 7 خطوات

محادثات أمريكا وإيران

أصدرت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الأحد بيانا مشتركا في ختام يومين من المفاوضات المكثفة التي جرت بينهما في طهران، أعلنتا فيه التوصل إلى اتفاق يتضمن 7 خطوات عملية.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أنه جاء في هذا البيان أن إيران والوكالة عقدتا بتاريخ 1 و2 فبراير 2014 اجتماعات فنية بناءة، في إطار للتعاون بين الطرفين تم الاتفاق بشانه في نوفمبر الماضي.

وأضاف البيان أنه خلال هذه الاجتماعات، ناقش الطرفان مسيرة التقدم في تنفيذ الخطوات العملية الابتدائية التي تم الاتفاق بشأنها قبل 3 أشهر.

وأوضح البيان أن إيران نفذت الخطوات العملية الابتدائية، وأضاف أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية والوكالة اتفقتا بشان 7 خطوات عملية ستنفذ من قبل إيران حتى 15 مايو القادم.

ولفت البيان في الختام إلى أن تفاصيل الإجراءات المتفق عليها سيتم تقريرها من قبل المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى مجلس الحكام.

ولم يتم الإعلان رسميا عن البنود السبعة المتفق عليها إلى الآن.

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