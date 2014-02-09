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ملك السعودية ينعي ضحايا فندق المدينة المنورة

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ملك السعودية ينعي ضحايا فندق المدينة المنورة ملك السعودية ينعي ضحايا فندق المدينة المنورة

ملك

 

قدم أمير منطقة المدينة المنورة الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، اليوم الأحد، واجب العزاء لأسر المتوفين فى حادث الحريق الذى وقع بفندق إشراق يوم أمس السبت، وكان فى استقباله نائب القنصل العام المصرى محمد برهان وعدد من أعضاء القنصلية المصرية وممثل الجالية المصرية بالمدينة المنورة وعدد من أقارب المتوفين.

ونقل أمير منطقة المدينة المنورة تعازى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز آل سعود والأمير سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود النائب الثانى لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

وأعرب الأمير فيصل عن خالص تعازيه، مؤكدا وقوفه إلى جانب ذوى المتوفين فى هذا المصاب، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان، وداعياً الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمة وغفرانه.

كما قام أمير المنطقة بزيارة لمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة، اطمأن خلالها على حالة إحدى المصابات بالحادثة التى لازالت تتلقى الرعاية الطبية بالمستشفى، واستمع لشـرح عن تطور الحالة الصحية للمصابة من المرافقين معها والأطباء المشـرفين على حالتها التى تعد آخر الحالات التى لازالت تتلقى العلاج، وذلك بعد خروج جميع المصابين من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية اللازمة والاطمئنان على سلامتهم.

وكانت إمارة منطقة المدينة المنورة قد أكدت أن عدد الوفيات نتيجة حريق فندق “إشراق” بالمدينة المنورة بلغ 13 حالة، وأن معظم المصابين غادروا المستشفيات بعد أن تلقوا الإسعافات اللازمة.

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