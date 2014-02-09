تامر حسنى يغنى في واشنطن الجمعة المقبل

يبدأ الفنان تامر حسنى يوم الجمعة 14 قبرايرأولى حفلاته بالولايات المتحدة الأمريكية،وذلك فى العاصمة واشنطن.

ويقدم تامر 3 حفلات بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهى بالترتيب يوم الجمعة في واشنطن ، لاس فيجاس السبت 15 فبراير ، وتشاركه فى إحياء الحفلين نيكول سابا ، والتى تقدم مع تامر ايضا بطولة مسلسلة”فرق التوقيت”،و21 فبراير فى ديترويت .

ويستكمل تامر جولته فى كندا ،ويحى يوم 22 فبراير حفلا فى تورنتو، وفى مونتريال 28 فبراير، ثم يعود إلى الولايات المتحدة للغناء فى دالاس بتكساس يوم 1 مارس.

كما يشارك مع تامر باحياء حفلات الجولة المطرب اللبنانى هشام الحاج ويغنى بحفلى لاس فيجاس ودالاس ، وفى ديترويت يشارك اللبنانى جنيد ، والدى جى تامر يحيى.