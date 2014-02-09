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تامر حسنى يغنى في واشنطن الجمعة المقبل

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تامر حسنى يغنى في واشنطن الجمعة المقبل تامر حسنى يغنى في واشنطن الجمعة المقبل

يبدأ الفنان تامر حسنى يوم الجمعة 14 قبرايرأولى حفلاته بالولايات المتحدة الأمريكية،وذلك فى العاصمة واشنطن.

ويقدم تامر 3 حفلات بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهى بالترتيب يوم الجمعة في واشنطن ، لاس فيجاس السبت 15 فبراير ، وتشاركه فى إحياء الحفلين نيكول سابا ، والتى تقدم مع تامر ايضا بطولة مسلسلة”فرق التوقيت”،و21 فبراير فى ديترويت .

ويستكمل تامر جولته فى كندا ،ويحى يوم 22 فبراير حفلا فى تورنتو، وفى مونتريال 28 فبراير، ثم يعود إلى الولايات المتحدة للغناء فى دالاس بتكساس يوم 1 مارس.

كما يشارك مع تامر باحياء حفلات الجولة المطرب اللبنانى هشام الحاج ويغنى بحفلى لاس فيجاس ودالاس ، وفى ديترويت يشارك اللبنانى جنيد ، والدى جى تامر يحيى.

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