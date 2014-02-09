حجز دعوى إلزام “السيسي” بالترشح لرئاسة الجمهورية للحكم في 22 فبراير الجاري

حجزت محكمة مستأنف مستعجل الإسكندرية دعوى الطعن على حكم محكمة أول درجة والتي قضت برفض الدعوى المقامة بإلزام المشير عبدالفتاح السيسي النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بالترشح إلى منصب رئيس الجمهورية لعدم وجود صفة، وذلك إلى جلسة 22 فبراير الجاري للنطق بالحكم.

وطالب مقدم الدعوى بإلزام المشير السيسي بالحضور بشخصه إلى الجلسة لبيان نيته عن الترشح للرئاسة وإعلانه في عنوان منزله.

كانت محكمة الأمور المستعجلة بالأسكندرية، رفضت دعوى تطالب بإلزام المشير عبدالفتاح السيسي بالترشح إلى رئاسة الجمهورية استنادا إلى عدم وجود صفة قانونية.